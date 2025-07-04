В аэропорту Внуково таможенники пресекли контрабанду золотой цепи на 3 млн рублей

04 июля 2025, 12:30

Фото: Медиасток.рф

В аэропорту Внуково таможенники пресекли контрабанду золотой цепи весом 400 грамм и стоимостью 3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба ФТС, 46-летний россиянин с изделием на шее пытался вылететь в ОАЭ.





При досмотре в «зеленом коридоре» мужчина пояснил, что ювелирное украшение предназначено для личного пользования, о необходимости его декларирования он не знал.

«Экспертиза установила, что цепь является ломом драгоценного металла, выполненного из золотого сплава 916-й пробы, и не является готовым ювелирным изделием», – говорится в сообщении.