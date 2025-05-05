В аэропорту Внуково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА

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В московском аэропорту Внуково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает Mash.
«План "Ковер" ввели в московском аэропорту Внуково. Предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА», — передает telegram-канал.
При этом жители города Подольск в домашних чатах пишут о звуках взрывов в небе. Предварительно, ПВО работает по вражеским целям. Официальные источники никак не комментировали информацию. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
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Иван Мусатов