Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В аэропорту Внуково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Внуково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

В московском аэропорту Внуково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает Mash.
«План "Ковер" ввели в московском аэропорту Внуково. Предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА», — передает telegram-канал.

При этом жители города Подольск в домашних чатах пишут о звуках взрывов в небе. Предварительно, ПВО работает по вражеским целям. Официальные источники никак не комментировали информацию. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Читайте также:

Хинштейн: После атаки ВСУ на Курскую область возник пожар на АЗС

В небе над Воронежем ПВО сбивает украинские беспилотники

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автобусу, где пострадали три человека
#подольск
#внуково
#дрон
#бпла
#жители
#план
#всу
#пво
#аэропорт
Трамп: тюрьму Алькатрас откроют для отправки туда самых опасных преступников США
05 мая 2025, 02:23

Алькатрас (Фото: iStock/SvetlanaSF)

Президент США Дональд Трамп поручил вновь открыть известную тюрьму Алькатрас, в которую планируется отправлять самых опасных преступников страны. Об этом американский лидер пишет на своей странице в соцсети Truth Social.
«Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — поручил Трамп.

Тюрьма Алькатрас находится на острове в заливе Сан-Франциско. Она является одной из самых знаменитых тюрем мира. Ее закрыли 21 марта 1963 года из-за дорогостоящей эксплуатации и различных структурных проблем. По заявлению сотрудников, за 29 лет работы из тюрьмы никому не удалось сбежать.

Читайте также:

Маск: Neuralink вживит возвращающий зрение чип в мозг человека

Blick: плюнувшего на табличку посольства РФ в Берне оштрафовали на 7 тыс франков

Шейх решил вернуть 14 миллионов долга за россиянку, у которой в ОАЭ умерла мать
#тюрьма
#трамп
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Blick: плюнувшего на табличку посольства РФ в Берне оштрафовали на 7 тыс франков
05 мая 2025, 01:18

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Юриста, плюнувшего на табличку российского посольства в Берне, оштрафовали почти на 7 тысяч швейцарских франков. Об этом сообщает Blick.
Инцидент случился в феврале 2024 года. Тогда обвиняемый во время пробежки плюнул на табличку посольства РФ, тем самым выразив свой протест из-за позиции Швейцарии по конфликту на Украине. По итогу юрист был задержан охраной российского консульства.

Суд постановил оштрафовать мужчину на 6,9 тысяч франков, что означает 8,3 тысячи долларов. К тому же он обязан выплатить еще 500 франков за судебные издержки.

Читайте также:

С 5 мая Skype окончательно прекратил свое существование

В РПЦ не знают, распространяется ли Божье спасение на инопланетян

Роспотребнадзор проверит сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate
#суд
#юрист
#инцидент
#рф
#посольство
#швейцария
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С 5 мая Skype окончательно прекратил свое существование
05 мая 2025, 01:08

Фото: iStock/Tania Bondar

С 5 мая платформа Skype официально прекратила свое существование. Об этом сообщает ТАСС.
«Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия» — говориться в рассылке Microsoft, владеющей платформой.

Теперь компания сосредотачивается на развитии Teams. Эта программа является еще одним сервисом для коммуникации и совместной работы. Переход со Skype в Teams будет бесплатен и не потребует изменения персональных данных.

Все данные помещенные в Skype сохранятся до января 2026 года. После их удалят с платформы.

Читайте также:

Маск: Neuralink вживит возвращающий зрение чип в мозг человека

Роспотребнадзор проверит сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate

В РПЦ не знают, распространяется ли Божье спасение на инопланетян
#изменения
#данные
#программа
#переход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорте Апатиты Мурманской области введены временные ограничения на работу
04 мая 2025, 23:30

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорте Апатиты Мурманской области в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — пишет в telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что мера введена в целях обеспечения безопасности для полетов гражданских судов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин рассмотрит переименование волгоградского аэропорта в «Сталинград». Об этом главу государства попросили ветераны.

Читайте также:

Аэропорты Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля приостановили свою работу

Абхазия открывает регулярное авиасообщение с Россией впервые с 1993 года

Орбита МКС была изменена из-за угрозы столкновения с космическим мусором
#аэропорты
#рейсы
#авиасообщение
#росавиация
#ограничение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роспотребнадзор проверит сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate
04 мая 2025, 19:06

Фото: istockphoto/dulezidar

Роспотребнадзор взял на особый контроль информацию о многочисленных претензиях к качеству зубной пасты марки Colgate Total Clean Mint. Специалисты ведомства организуют и проведут соответствующие проверки.
Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале надзорного ведомства. Ранее Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) временно приостановило продажи зубной пасты Colgate Total 12 Clean Mint. Причиной стали многочисленные жалобы потребителей на появление неприятных побочных эффектов: раздражений, жжения, отёков и даже болезненных язв после применения пасты.

В Роспотребнадзоре уточнили, что для зубной пасты не требуется государственная регистрация, лицензия или одобрение. Необходимо лишь пройти процедуру декларирования. В ведомстве заверили, что специалисты проводят постоянный мониторинг безопасности товаров, представленных на российском рынке, и призвали граждан в случае появления вопросов по качеству продукции направлять свои претензии по официальным каналам.

Читайте также:

Пляжи Анапы непригодны для курортного сезона, сообщили в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новом вирусе, вызывающем кашель с кровью

Сеть «Светофор» оказалась под ударом Роспотребнадзора из-за грубых нарушений
#жалобы
#регистрация
#специалисты
#мониторинг
#роспотребнадзор
Следите за нашими новостями
в удобном формате