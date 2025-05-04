Хинштейн: После атаки ВСУ на Курскую область возник пожар на АЗС

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Украинские военные при помощи FPV-дрона нанесли удар по автозаправочной станции неподалёку от посёлка Колячек в Хомутовском районе Курской области. В результате на АЗС возник пожар.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он уточнил, что загорелась топливно-заправочная колонка. Возгорание удалось потушить в течение десяти минут, никто не пострадал.
Кроме того, в селе Званном Глушковского района украинский беспилотник нанёс удар по частному домовладению. В результате сгорел автомобиль, стоявший во дворе дома. Здесь также, к счастью, обошлось без пострадавших, добавил врио губернатора Курской области. Очередные удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры Хинштейн назвал подлыми атаками.
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Кроме того, в селе Званном Глушковского района украинский беспилотник нанёс удар по частному домовладению. В результате сгорел автомобиль, стоявший во дворе дома. Здесь также, к счастью, обошлось без пострадавших, добавил врио губернатора Курской области. Очередные удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры Хинштейн назвал подлыми атаками.
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Александр Бойцов