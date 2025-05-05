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В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автобусу, где пострадали три человека

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, из-за чего пострадали три человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района», — передает telegram-канал.

У пострадавших зафиксированы осколочные ранения рук и ног. Их госпитализировали в больницу №2 Белгорода. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

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Путин высказался о подготовке России к действиям в отношении Украины
Путин: Россия не могла приступить к резким действиям по Украине без подготовки
04 мая 2025, 19:34

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Глава государства подчеркнул, что власти страны не могли приступить к решительным действиям, заблаговременно не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, сфере строительства вооружённых сил и сфере экономики и финансов.

Путин отметил, что Россия не начала СВО раньше, поскольку стремилась мирным путём урегулировать ситуацию в Донбассе.

Россия, по словам президента, ожидала соблюдение Минских соглашений всеми сторонами.

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Бойцы 80-й бригады ВСУ под Сумами вступили в бой со своими заградотрядами
04 мая 2025, 17:50

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинские военные впервые вступили в прямое боевое столкновение со своими заградительными отрядами. Это произошло в Сумской области, а отпор «мотивационным» частям дали военнослужащие 80-й бригады ВСУ.
О «междоусобице» в рядах противника рассказал телеграм-канал «Северный ветер», близкий к российской группировке войск «Север». Украинские военные не выдержали систематического огневого поражения от Вооружённых сил РФ в лесных массивах возле Олешни и самовольно оставили позиции.

Командование ВСУ попыталось остановить отступление, вскоре превратившееся в бегство, при помощи лояльных войск. Это привело к первому зафиксированному боевому столкновению насильно мобилизованных военнослужащих с заградительными отрядами. Кто вышел победителем из этой стычки, не уточняется.

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#всу
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Хинштейн: После атаки ВСУ на Курскую область возник пожар на АЗС
04 мая 2025, 16:50

Фото: istockphoto/aapsky

Украинские военные при помощи FPV-дрона нанесли удар по автозаправочной станции неподалёку от посёлка Колячек в Хомутовском районе Курской области. В результате на АЗС возник пожар.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он уточнил, что загорелась топливно-заправочная колонка. Возгорание удалось потушить в течение десяти минут, никто не пострадал.

Кроме того, в селе Званном Глушковского района украинский беспилотник нанёс удар по частному домовладению. В результате сгорел автомобиль, стоявший во дворе дома. Здесь также, к счастью, обошлось без пострадавших, добавил врио губернатора Курской области. Очередные удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры Хинштейн назвал подлыми атаками.

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#всу
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«Фальшивая патриотка»: Двойное предательство поклонников и жажда славы за океаном. Как сейчас живет Настя Каменских?
04 мая 2025, 15:12

Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

Некогда популярная в России певица Настя Каменских сегодня, 4 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет. Артистка долгое время в составе дуэта «Потап и Настя» зарабатывала на территории нашей страны, а после СВО демонстративно отвернулась от своих российских поклонников. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство певицы


Настя Каменских появилась на свет 4 мая 1987 года в Киеве. Её родители — певица Лидия Петровна Каменских и волейболист Алексей Иосифович Жмур. Семья была достаточно обеспеченной для того, чтобы позволить дочери всё самое лучшее.

В возрасте шести лет девочку отдали в музыкальную школу, где она, помимо занятий на фортепиано, также обучалась вокалу. Настя серьёзно увлеклась балетом и профессионально занималась теннисом. Помимо этого, она принимала участие в программах по обмену школьниками. Уже в пятилетнем возрасте Настя отправилась во Францию, чтобы изучить язык и культуру этой страны. В дальнейшем Настя Каменских регулярно ездила в итальянский Неаполь и проводила там по шесть месяцев в году.

По завершении школы Анастасия Каменских стала студенткой экономического факультета в Украино-американском гуманитарном институте, где она выбрала направление «Внешнеэкономическая деятельность».

Карьера певицы


Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

Украинская исполнительница Настя Каменских достигла успеха в карьере во многом благодаря поддержке фанатов из России. Её история успеха началась в 2005 году, когда она встретила рэпера Потапа.

В 2007 году они одержали победу на конкурсе «Пять звёзд» в России. А уже через год дуэт представил клип на песню «На районе», которая мгновенно стала хитом и заняла лидирующие позиции в музыкальных чартах. Группа приобрела огромную популярность в России.

К 2010 году Потап и Настя стали одними из наиболее успешных украинских артистов: их заработок превышал доходы всех остальных вокальных исполнителей незалежной вместе взятых.

Украинцы угрожают Потапу и Насте из-за вечеринки с россиянами
Украинцы угрожают Потапу и Насте из-за вечеринки с россиянами

Крым, СВО и поддержка Украины


Алексей Потапенко и Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

После событий с Крымом в 2014 году Потапа и Настю раскритиковали на Украине за то, что они продолжали посещать церемонии награждения в России. На это они ответили на одной из пресс-конференций:

«Стыдно, что нам приходится собирать журналистов, чтобы сказать им, что мы из Украины и любим свою страну!».

Однако выступления, а значит, и заработки в России они не прекратили. В том же году дуэт поразил публику своим клипом на песню «Стиль собачки», в котором снялась певица Бьянка. А вскоре они снова удивили зрителей, исполнив композицию «Хуторянка» вместе с Софией Ротару. Популярность коллектива пошла на новый виток.

В 2016 году в знак протеста против гастролей «Потапа и Насти» публика срывала их концерты на Украине, но и это не сподвигло коллектив уйти от российской «кормушки».

В 2018 Настя Каменских запустила свой сольный проект NK и начала работу по покорению латиноамериканской публики. Тогда появился на английском и испанском языках трек под названием "Peligroso". Композиция сразу же завоевала любовь испаноязычных слушателей. Песня вошла в чарт Billboard в категории Tropical Songs, что сделало Настю первой украинской певицей, удостоившейся такого признания.

В апреле 2019 года вышел дуэт-ремикс «Peligroso» с пуэрториканским исполнителем Де Ла Гетто, а в январе 2020 года — сингл «Miami», который Настя Каменских записала с кубинским певцом Джейкобом Форевером и доминиканским артистом Джесси Франком.

На тот момент певица уже была официальной супругой рэпера Потапа, который также пытался работать на европейского слушателя. В начале СВО исполнители выразили своё неодобрение действий России. Однако их мотивы были связаны не с любовью к Украине, а с опасениями по поводу непризнания их творчества в других странах, займи они другую позицию.

В апреле 2022 года Алексею Потапенко и Анастасии Каменских запретили въезд в Россию на 50 лет.

«Наша с Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по 200 каждому! Гордость быть в этом списке!» — подписал Потап в соцсетиях.

«Стиль собачки»: Певец Потап выступает за границей по команде Зеленского
«Стиль собачки»: Певец Потап выступает за границей по команде Зеленского

А что сейчас?


Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

Потап и Каменских некоторое время привлекали внимание публики, демонстрируя свои эмоции перед камерами, и делали громкие заявления в поддержку Украины. Однако, осознав, что на этом они не смогут добиться популярности и заработать, супруги решили сменить место жительства и переехали из воюющего Киева на тёплое побережье Испании.

Настя Каменских завела новую страницу в Instagram*, с постами только на языке «нового дома», и продолжила петь и танцевать для жителей Колумбии и США.

«Америка притягивает разнообразием выбора во всем: религия, политика, профессия, стиль, еда. Ты можешь заниматься чем угодно, главное — быть по-настоящему крутым специалистом!» — говорила Каменски в одном из интервью.

Только сейчас украинская звезда поет все чаще песни на русском языке для русскоязычной публики, борясь за площадки с другими критиками политики РФ.

В комментариях под публикациями знаменитости в социальных сетях можно встретить множество отрицательных отзывов как от бывших поклонников из России, так и от пользователей из Украины.

«Фальшивая патриотка! Да кому ты нужна со своим фальшивым патриотизмом», – пишут в Сети.

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Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 120 снарядов
04 мая 2025, 14:26

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские военные за истекшие сутки обстреляли 42 населённых пункта на территории Белгородской области. Всего по региону было выпущено 120 снарядов разных калибров.
Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что под удар попали населённые пункты в восьми районах области. Пострадали четыре мирных жителя. В селе Архангельское Шебекинского муниципального округа в результате попадания боеприпаса во двор частного домовладения пострадали три человека. 16-летний мальчик госпитализирован, его родители после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. А с 9 августа 2024 года на территории региона введён режим контртеррористической операции. Протяжённость границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров.

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#Вячеслав Гладков
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#белгородская область
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