В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автобусу, где пострадали три человека

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В селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, из-за чего пострадали три человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района», — передает telegram-канал.
У пострадавших зафиксированы осколочные ранения рук и ног. Их госпитализировали в больницу №2 Белгорода. Сейчас им оказывается необходимая помощь.
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