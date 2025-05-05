В небе над Воронежем ПВО сбивает украинские беспилотники

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Местные жители сообщают о взрывах в небе над Воронежем, причиной которых может быть работа ПВО по украинским беспилотникам. Об этом пишет Mash.
«Со слов местных, всё началось около 1:30. В небе было видно яркие вспышки, в квартирах недалеко от места уничтожения беспилотника задрожали окна», — сообщает telegram-канал.
На окраинах города жители рассказали о звуках мотора, похожего на пролет дрона. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Официальные источники никак не комментировали информацию. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.
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