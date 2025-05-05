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В небе над Воронежем ПВО сбивает украинские беспилотники

Mash: в небе над Воронежем взрывы из-за работы ПВО по дронам ВСУ
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Местные жители сообщают о взрывах в небе над Воронежем, причиной которых может быть работа ПВО по украинским беспилотникам. Об этом пишет Mash.
«Со слов местных, всё началось около 1:30. В небе было видно яркие вспышки, в квартирах недалеко от места уничтожения беспилотника задрожали окна», — сообщает telegram-канал.

На окраинах города жители рассказали о звуках мотора, похожего на пролет дрона. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Официальные источники никак не комментировали информацию. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.

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В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автобусу, где пострадали три человека
05 мая 2025, 00:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, из-за чего пострадали три человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района», — передает telegram-канал.

У пострадавших зафиксированы осколочные ранения рук и ног. Их госпитализировали в больницу №2 Белгорода. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

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#пострадавший
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Путин высказался о подготовке России к действиям в отношении Украины
Путин: Россия не могла приступить к резким действиям по Украине без подготовки
04 мая 2025, 19:34

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Глава государства подчеркнул, что власти страны не могли приступить к решительным действиям, заблаговременно не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, сфере строительства вооружённых сил и сфере экономики и финансов.

Путин отметил, что Россия не начала СВО раньше, поскольку стремилась мирным путём урегулировать ситуацию в Донбассе.

Россия, по словам президента, ожидала соблюдение Минских соглашений всеми сторонами.

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Бойцы 80-й бригады ВСУ под Сумами вступили в бой со своими заградотрядами
04 мая 2025, 17:50

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинские военные впервые вступили в прямое боевое столкновение со своими заградительными отрядами. Это произошло в Сумской области, а отпор «мотивационным» частям дали военнослужащие 80-й бригады ВСУ.
О «междоусобице» в рядах противника рассказал телеграм-канал «Северный ветер», близкий к российской группировке войск «Север». Украинские военные не выдержали систематического огневого поражения от Вооружённых сил РФ в лесных массивах возле Олешни и самовольно оставили позиции.

Командование ВСУ попыталось остановить отступление, вскоре превратившееся в бегство, при помощи лояльных войск. Это привело к первому зафиксированному боевому столкновению насильно мобилизованных военнослужащих с заградительными отрядами. Кто вышел победителем из этой стычки, не уточняется.

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Хинштейн: После атаки ВСУ на Курскую область возник пожар на АЗС
04 мая 2025, 16:50

Фото: istockphoto/aapsky

Украинские военные при помощи FPV-дрона нанесли удар по автозаправочной станции неподалёку от посёлка Колячек в Хомутовском районе Курской области. В результате на АЗС возник пожар.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он уточнил, что загорелась топливно-заправочная колонка. Возгорание удалось потушить в течение десяти минут, никто не пострадал.

Кроме того, в селе Званном Глушковского района украинский беспилотник нанёс удар по частному домовладению. В результате сгорел автомобиль, стоявший во дворе дома. Здесь также, к счастью, обошлось без пострадавших, добавил врио губернатора Курской области. Очередные удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры Хинштейн назвал подлыми атаками.

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«Фальшивая патриотка»: Двойное предательство поклонников и жажда славы за океаном. Как сейчас живет Настя Каменских?
04 мая 2025, 15:12

Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

Некогда популярная в России певица Настя Каменских сегодня, 4 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет. Артистка долгое время в составе дуэта «Потап и Настя» зарабатывала на территории нашей страны, а после СВО демонстративно отвернулась от своих российских поклонников. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство певицы


Настя Каменских появилась на свет 4 мая 1987 года в Киеве. Её родители — певица Лидия Петровна Каменских и волейболист Алексей Иосифович Жмур. Семья была достаточно обеспеченной для того, чтобы позволить дочери всё самое лучшее.

В возрасте шести лет девочку отдали в музыкальную школу, где она, помимо занятий на фортепиано, также обучалась вокалу. Настя серьёзно увлеклась балетом и профессионально занималась теннисом. Помимо этого, она принимала участие в программах по обмену школьниками. Уже в пятилетнем возрасте Настя отправилась во Францию, чтобы изучить язык и культуру этой страны. В дальнейшем Настя Каменских регулярно ездила в итальянский Неаполь и проводила там по шесть месяцев в году.

По завершении школы Анастасия Каменских стала студенткой экономического факультета в Украино-американском гуманитарном институте, где она выбрала направление «Внешнеэкономическая деятельность».

Карьера певицы


Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

Украинская исполнительница Настя Каменских достигла успеха в карьере во многом благодаря поддержке фанатов из России. Её история успеха началась в 2005 году, когда она встретила рэпера Потапа.

В 2007 году они одержали победу на конкурсе «Пять звёзд» в России. А уже через год дуэт представил клип на песню «На районе», которая мгновенно стала хитом и заняла лидирующие позиции в музыкальных чартах. Группа приобрела огромную популярность в России.

К 2010 году Потап и Настя стали одними из наиболее успешных украинских артистов: их заработок превышал доходы всех остальных вокальных исполнителей незалежной вместе взятых.

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Крым, СВО и поддержка Украины


Алексей Потапенко и Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

После событий с Крымом в 2014 году Потапа и Настю раскритиковали на Украине за то, что они продолжали посещать церемонии награждения в России. На это они ответили на одной из пресс-конференций:

«Стыдно, что нам приходится собирать журналистов, чтобы сказать им, что мы из Украины и любим свою страну!».

Однако выступления, а значит, и заработки в России они не прекратили. В том же году дуэт поразил публику своим клипом на песню «Стиль собачки», в котором снялась певица Бьянка. А вскоре они снова удивили зрителей, исполнив композицию «Хуторянка» вместе с Софией Ротару. Популярность коллектива пошла на новый виток.

В 2016 году в знак протеста против гастролей «Потапа и Насти» публика срывала их концерты на Украине, но и это не сподвигло коллектив уйти от российской «кормушки».

В 2018 Настя Каменских запустила свой сольный проект NK и начала работу по покорению латиноамериканской публики. Тогда появился на английском и испанском языках трек под названием "Peligroso". Композиция сразу же завоевала любовь испаноязычных слушателей. Песня вошла в чарт Billboard в категории Tropical Songs, что сделало Настю первой украинской певицей, удостоившейся такого признания.

В апреле 2019 года вышел дуэт-ремикс «Peligroso» с пуэрториканским исполнителем Де Ла Гетто, а в январе 2020 года — сингл «Miami», который Настя Каменских записала с кубинским певцом Джейкобом Форевером и доминиканским артистом Джесси Франком.

На тот момент певица уже была официальной супругой рэпера Потапа, который также пытался работать на европейского слушателя. В начале СВО исполнители выразили своё неодобрение действий России. Однако их мотивы были связаны не с любовью к Украине, а с опасениями по поводу непризнания их творчества в других странах, займи они другую позицию.

В апреле 2022 года Алексею Потапенко и Анастасии Каменских запретили въезд в Россию на 50 лет.

«Наша с Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по 200 каждому! Гордость быть в этом списке!» — подписал Потап в соцсетиях.

«Стиль собачки»: Певец Потап выступает за границей по команде Зеленского
«Стиль собачки»: Певец Потап выступает за границей по команде Зеленского

А что сейчас?


Настя Каменских (Фото: Instagram*@kamenskux)

Потап и Каменских некоторое время привлекали внимание публики, демонстрируя свои эмоции перед камерами, и делали громкие заявления в поддержку Украины. Однако, осознав, что на этом они не смогут добиться популярности и заработать, супруги решили сменить место жительства и переехали из воюющего Киева на тёплое побережье Испании.

Настя Каменских завела новую страницу в Instagram*, с постами только на языке «нового дома», и продолжила петь и танцевать для жителей Колумбии и США.

«Америка притягивает разнообразием выбора во всем: религия, политика, профессия, стиль, еда. Ты можешь заниматься чем угодно, главное — быть по-настоящему крутым специалистом!» — говорила Каменски в одном из интервью.

Только сейчас украинская звезда поет все чаще песни на русском языке для русскоязычной публики, борясь за площадки с другими критиками политики РФ.

В комментариях под публикациями знаменитости в социальных сетях можно встретить множество отрицательных отзывов как от бывших поклонников из России, так и от пользователей из Украины.

«Фальшивая патриотка! Да кому ты нужна со своим фальшивым патриотизмом», – пишут в Сети.

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