В аэропорту Волгограда временно ограничили полёты

Росавиация объяснила меры безопасностью воздушного движения в Волгограде
Фото: Istock / digidreamgrafix

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.



Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
По словам представителя Росавиации, данные меры направлены на обеспечение безопасности полётов. При этом конкретная причина приостановки работы аэропорта не была названа.

Ограничения затрагивают как регулярные, так и чартерные рейсы. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих вылетов у авиакомпаний и учитывать возможные задержки или изменения маршрута.
Софья Метелева

