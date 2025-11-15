В аэропорту Волгограда временно ограничили полёты
Росавиация объяснила меры безопасностью воздушного движения в Волгограде
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.По словам представителя Росавиации, данные меры направлены на обеспечение безопасности полётов. При этом конкретная причина приостановки работы аэропорта не была названа.
Ограничения затрагивают как регулярные, так и чартерные рейсы. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих вылетов у авиакомпаний и учитывать возможные задержки или изменения маршрута.