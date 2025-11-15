В Подмосковье среди товаров для детей нашли похожую на взрывчатку купюру
В подмосковном магазине нашли похожую на взрывчатку купюру. Как пишет Baza, инцидент произошёл 15 ноября в торговой точке на Шоссейной улице в посёлке Некрасовский.
По данным Telegram‑канала, на полке с детскими товарами лежала 100‑рублёвая банкнота, под которой находился неизвестный предмет. О находке сообщили управляющей, она вызвала полицию.
На место прибыли экстренные службы и оцепили территорию. Взрывоопасность не подтвердилась.
Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, была ли это случайность или преднамеренное хулиганство.
