Достижения.рф

В Подмосковье среди товаров для детей нашли похожую на взрывчатку купюру

Baza: в Некрасовском среди товаров для детей нашли похожую на взрывчатку купюру
Фото: istockphoto/Fedorovekb

В подмосковном магазине нашли похожую на взрывчатку купюру. Как пишет Baza, инцидент произошёл 15 ноября в торговой точке на Шоссейной улице в посёлке Некрасовский.



По данным Telegram‑канала, на полке с детскими товарами лежала 100‑рублёвая банкнота, под которой находился неизвестный предмет. О находке сообщили управляющей, она вызвала полицию.

На место прибыли экстренные службы и оцепили территорию. Взрывоопасность не подтвердилась.

Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, была ли это случайность или преднамеренное хулиганство.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0