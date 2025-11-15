В Подмосковье среди товаров для детей нашли похожую на взрывчатку купюру

15 ноября 2025, 18:54

Baza: в Некрасовском среди товаров для детей нашли похожую на взрывчатку купюру

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В подмосковном магазине нашли похожую на взрывчатку купюру. Как пишет Baza, инцидент произошёл 15 ноября в торговой точке на Шоссейной улице в посёлке Некрасовский.