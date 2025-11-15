В Telegram тестируются стримы и аукционы с подарками
Telegram приступает к тестированию прямых трансляций в «Историях» и новых подарочных аттракционов. Данные приводит «Газета.ру».
В материале говорится, что до старта продаж подарков от знаменитостей платформа проведёт розыгрыш эксклюзивного цифрового самолёта. Розыгрыш пройдёт в 50 раундов. В каждом из них 20 победителей получат по 20 самолётов Telegram.
Первый раунд займёт 60 минут, последующие — по 5 минут. Аукцион начнётся примерно в 19:35. Для участия требуется последняя версия приложения.
В конце октября Дуров показал в Telegram игру, в которой он сбегает из французской тюрьмы, и назвал её «отличной».
