В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за украинских беспилотников

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В аэропорту Волгограда задерживаются пять рейсов. Об этом следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Отмечается, что это связано с тем, что в ночь на 8 марта в небе над Волгоградской областью были сбиты 15 украинских беспилотников. После этого были введены ограничения на полёты.
Согласно данным онлайн-табло, задерживаются четыре рейса на прилёт и один – на вылет.
Ранее Минобороны России подтвердило, что средства ПВО минувшей ночью сбили 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
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Анастасия Чинкова