Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Козинка

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Мирный житель получил ранение при обстреле с украинской стороны села Козинка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
При этом губернатор уточнил, что госпитализация мужчине не понадобилась.
2 марта Гладков также сообщал, что село Новая Таволжанка в Шебекинском районе попало под миномётный обстрел. Взрывами и осколками повреждены шесть частных домовладений. Также пострадали два припаркованных автомобиля.
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