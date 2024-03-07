Украинский БПЛА врезался в гражданский автомобиль в Горловке

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Украинский беспилотник врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
В связи с этим случаем Приходько обратился к жителям города с призывом быть предельно внимательными и осторожными, поскольку БПЛА вооружённых формирований Украины всё чаще летают над населённым пунктом.
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