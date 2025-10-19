Самолёт Superjet совершил аварийную посадку на юге России из-за трещины в стекле

19 октября 2025, 23:25

Самолёт Superjet совершил аварийную посадку в Минеральных Водах

Фото: istockphoto / dongfang zhao

Пассажирский самолёт Superjet, следовавший по маршруту Минеральные Воды — Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления. Об этом сообщил Телеграм-канал «112».