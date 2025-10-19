Самолёт Superjet совершил аварийную посадку на юге России из-за трещины в стекле
Пассажирский самолёт Superjet, следовавший по маршруту Минеральные Воды — Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления. Об этом сообщил Телеграм-канал «112».
Причиной незапланированной посадки стало повреждение лобового стекла воздушного судна во время полёта. По данным авиационных служб, экипаж оперативно отреагировал на возникшую нештатную ситуацию и принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 103 человека, включая пассажиров и членов экипажа.
Посадка прошла успешно, пострадавших нет. Всех пассажиров эвакуировали и разместили в терминале аэропорта.
В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего для установления причин повреждения лобового стекла.
