Талибы требуют признания в США

10 августа 2025, 19:22

«Талибан» попросил Вашингтон признать их власть и вернуть здание посольства

Фото: iStock/Mansour-Ibrahimi

Движение «Талибан», которое сейчас правит в Афганистане, обратилось к США с просьбой официально признать его власть и вернуть здание афганского посольства в Вашингтоне. Об этом в интервью государственному телевидению сообщил пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.