Талибы требуют признания в США
Движение «Талибан», которое сейчас правит в Афганистане, обратилось к США с просьбой официально признать его власть и вернуть здание афганского посольства в Вашингтоне. Об этом в интервью государственному телевидению сообщил пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.
Как передаёт РИА Новости, талибы направили официальный запрос на признание Исламского эмирата Афганистан и подняли вопрос о передаче им посольства в США. Пока что положительный ответ получен не был, однако в Кабуле заявили, что афганский народ стремится защитить свои права.
Кроме того, он сообщил, что Россия уже признала действующее правительство страны, «потому что поняла намерения Афганистана». Пресс-секретарь призвал другие страны последовать примеру Москвы и предпринять «такие же смелые шаги» в отношении «Талибана».
Читайте также: