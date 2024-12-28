Более 165 курсантов Юридического колледжа стали донорами в Центре крови Подмосковья

«Благодаря таким акциям врачи смогут спасти больше жизней. К тому же, если вдруг во время службы нужно будет помочь своему товарищу, который попал в какую-то неприятную ситуацию и для него сдать кровь, у них уже будет такой опыт», — отметил Афанасьев.