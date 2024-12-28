Более 165 курсантов Юридического колледжа стали донорами в Центре крови Подмосковья

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Юридическом колледже Москвы прошла выездная донорская акция Московского областного центра крови. В мероприятии приняли участие более 165 студентов, благодаря чему удалось собрать около 60 литров крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сдавать кровь — важное дело, направленное на помощь. Поэтому, узнав о Дне донора, остаться в стороне я не мог. Тем более, что моя группа самая редкая — четвертая отрицательная. Я знаю, насколько она необходима для спасения пациентов. Когда ты осознаешь это, возникает внутренний позыв — делать добро», — сказал курсант колледжа Егор.Организатор донорской площадки Евгений Афанасьев подчеркнул, что все участники мероприятия — будущие работники правоохранительных органов. Перед донацией курсанты соблюдали необходимые правила: придерживались специальной диеты, воздерживались от приёма медикаментов и вредных привычек.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
«Благодаря таким акциям врачи смогут спасти больше жизней. К тому же, если вдруг во время службы нужно будет помочь своему товарищу, который попал в какую-то неприятную ситуацию и для него сдать кровь, у них уже будет такой опыт», — отметил Афанасьев.
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Дайана Хусинова