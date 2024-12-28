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Более 165 курсантов Юридического колледжа стали донорами в Центре крови Подмосковья

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В Юридическом колледже Москвы прошла выездная донорская акция Московского областного центра крови. В мероприятии приняли участие более 165 студентов, благодаря чему удалось собрать около 60 литров крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сдавать кровь — важное дело, направленное на помощь. Поэтому, узнав о Дне донора, остаться в стороне я не мог. Тем более, что моя группа самая редкая — четвертая отрицательная. Я знаю, насколько она необходима для спасения пациентов. Когда ты осознаешь это, возникает внутренний позыв — делать добро», — сказал курсант колледжа Егор.
Организатор донорской площадки Евгений Афанасьев подчеркнул, что все участники мероприятия — будущие работники правоохранительных органов. Перед донацией курсанты соблюдали необходимые правила: придерживались специальной диеты, воздерживались от приёма медикаментов и вредных привычек.



Фото: Министерство здравоохранения Московской области

«Благодаря таким акциям врачи смогут спасти больше жизней. К тому же, если вдруг во время службы нужно будет помочь своему товарищу, который попал в какую-то неприятную ситуацию и для него сдать кровь, у них уже будет такой опыт», — отметил Афанасьев.

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Утверждён график приёма доноров в Подмосковье в новогодние праздники
27 декабря 2024, 22:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье опубликовали график приёма доноров в подразделениях Центра крови региона в новогодние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Приём доноров в обособленных структурных подразделениях Московского областного центра крови в Подольске, Орехово-Зуеве, Щёлкове и Воскресенске состоится 28 декабря, 4 и 6 января с 8:00 до 13:00.

4 января пройдёт выездная донорская акция в Сергиевом Посаде. В Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, 37А в Москве приём доноров будет проходить 28, 29, 30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января с 8:00 до 14:00.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Адреса отделений переливания крови и контактную информацию можно найти на сайте.
«В праздники вклад доноров в здоровье пациентов остаётся важным и ценным. Служба крови Подмосковья продолжает помогать людям, проходящим лечение в больницах. Давайте сохраним непрерывной цепочку новогодних чудес и продолжим спасать жизни вместе», – сказала заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.
С 9 января учреждения службы крови Московской области начнут работу в обычном режиме.

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Кожное заболевание помогло врачам МОНИКИ выявить у пациентки опухоль
27 декабря 2024, 20:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ помогли пациентке со злокачественным чёрным акантозом, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. 76-летняя пациентка с таким диагнозом поступила в отделение дерматовенерологии.
Заболевание проявляется гиперпигментацией в складках кожи. Женщина заметила симптомы болезни несколько лет назад. Со временем пятна на коже увеличивались, а губы и язык женщины страдали от утолщения слизистой оболочки. Пациентка обращалась к дерматологам, но лечение не давало результата.
«Злокачественный черный акантоз – заболевание, предполагающее фоновый онкологический процесс. Несколько лет назад пациентка уже перенесла хирургическое вмешательство из-за рака матки. С помощью МРТ мы обнаружили внеорганную опухоль малого таза и направили пациентку в Московский областной онкологический диспансер, где она прошла курс химиотерапии», – рассказала заведующая отделением дерматовенерологии МОНИКИ Елена Зенкевич.
После проведённого лечения у пациентки была отмечена положительная динамика в отношении новообразования, а патологический процесс на коже почти полностью разрешился.

В Минздраве попросили пациентов обращать внимание на любые изменения в теле и по необходимости сразу обращаться к врачу.

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#здравоохранение
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Подмосковные хирурги вернули в большой спорт юную гимнастику
27 декабря 2024, 19:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы вернули в строй юную гимнастку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В консультативно-диагностическую поликлинику обратились родители спортсменки. Девушка жаловалась на боль, частые вывихи надколенника и невозможность продолжать тренировки.
«На фоне высоких нагрузок у детей с особенностью анатомии коленного сустава может проявиться нарушение скольжения надколенника. Это приводит к перегрузке суставной поверхности. Мы провели пластику медиальной пателлофеморальной связки. Это внутренняя поддерживающая связка надколенника, которая играет роль стабилизатора, предотвращая вывих надколенника», – пояснил заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Олег Чучарин.
Спустя 11 месяцев реабилитации девушка вернулась в спорт, готовая снова занимать призовые места.

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#минздрав мо
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#московская область
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Робот Светлана помогает подмосковным льготникам продлить электронные рецепты
27 декабря 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье стартовал пилотный проект по обзвону пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Робот Светлана обзванивает льготников, напоминает о необходимости продления электронных рецептов и записывает пациентов на телемедицинские консультации. Звонки осуществляются с номера 7 (498) 602-31-35.
«В декабре мы запустили в Лобне пилотный проект по роботизированному обзвону пациентов, которым нужно продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Более 80 человек воспользовались сервисом и продлили рецепт, не выходя из дома через телемедицинскую консультацию с врачом. Это удобно для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, маломобильных групп населения», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в ближайшее время планируется запустить проект во всех городских округах.

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Операция в Детском центре избавила малыша от тяжёлого гайморита
27 декабря 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского центра вылечили двухлетнего Илью, который жаловался на сильный отёк правого глаза, высокую температуру и насморк. В клинику обратилась мама мальчика, сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«Врачи начали антибактериальную терапию, однако ребёнку не стало лучше. Хирургическая операция стала необходимостью. Оториноларингологи выполнили правостороннюю эндоскопическую гайморотомию, а затем эндоскопом очистили пазухи от воспалительных масс и гноя, восстановили нормальный дренаж», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

Уже через два часа после операции глаз маленького пациента открылся наполовину, а на следующий день – полностью. Малыша уже выписали домой здоровым.

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Коломенские врачи вылечили пациента, едва не отпилившего руку болгаркой
27 декабря 2024, 15:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Коломенской больницы спасли мужчине руку, которую он едва не отпилил болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 51-летний мужчина с глубокой рваной раной правого запястья. У пациента диагностировали обширные повреждения мышц, сухожилий, нервов и костей. Он рассказал, что травмировал руку болгаркой во время технических работ.
«Нам понадобилось двухэтапное хирургическое вмешательство. Сначала травматологи, нейрохирурги и анестезиологи провели сложную двухчасовую восстановительную операцию. Травматологи выполнили остеосинтез, наложили швы на сухожилия сгибателей кисти и четырёх пальцев. Затем нейрохирурги выполнили пластику перерезанных нервов», – рассказал главврач Коломенской больницы Николай Макаров.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

По его словам, на втором этапе вмешательства через 2,5 месяца, специалисты восстановили двигательную активность правой кисти. Уже на третий день после операции пациент мог сгибать кисть и пальцы.

Сейчас мужчина выписан и продолжает реабилитацию под наблюдением травматолога и невролога. По прогнозам врачей, он сможет полностью восстановить функции руки.

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В России гинекологов и гематологов привлекут в диагностике гриппа
27 декабря 2024, 12:35

Фото: istockphoto/demaerre

Министерство здравоохранения РФ подготовило новый стандарт лечения гриппа у взрослых. К диагностике заболевания будут привлечены гематологи и гинекологи.
Новый документ Минздрава изучила «Парламентская газета». Пациентов с гриппом будет теперь ежедневно наблюдать терапевт, а не инфекционист, и посуточно — анестезиолог-реаниматолог. Диагностику заболевания смогут теперь проводить пульмонологи, гинекологи и гематологи.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина объясняет это тем, что вирусные заболевания влияют на формулу крови, могут стать причиной патологий и онкозаболеваний, что может быть выявлено гематологом на ранней стадии. Многие женщины несвоевременно посещают гинеколога, поэтому его появление в списке оправдано.

В новом стандарте более чем вдвое сокращен список используемых для лечения препаратов — с 53 до 28 — и полностью убраны антибиотики и мочегонные препараты.

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В Роспотребнадзоре объяснили опасность свиного гриппа
Замглавы Роспотребнадзора по РТ Авдонина: свиной грипп опасен тяжелым течением
27 декабря 2024, 12:01

Фото: iStock/Anastasia Gryukanova

Свиной грипп A(H1N1) опасен тяжелым течением болезни и вызываемыми осложнениями. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, перечислив тех, кто находится в группе риска.
«Его особенность в том, что он чаще, чем другие вирусы гриппа, дает тяжелое течение и осложнения. В группе риска люди старше 60 лет, дети младшего возраста, беременные, люди с хроническими заболеваниями», — пояснила она на пресс-конференции в «Татар-информе».
При этом в самом Татарстане доля гриппа продолжает расти, добавила Авдонина. За неделю в регионе выявили 30 случаев заболевания этим вирусом, что в соотношении с общей долей ОРВИ достигает 2,6%.

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Гастроэнтеролог сделала неожиданное заявление об оливье
Педиатр Андрян: заправленный майонезом салат оливье лучше давать детям с 10 лет
27 декабря 2024, 11:44

Фото: iStock/DronG

Заправленные майонезом многокомпонентные салаты, такие как оливье, лучше давать детям старше 10-12 лет. Об этом заявила врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники «Будь Здоров» Любовь Андрян. По ее словам, у тех, кто младше, такие салаты могут вызвать тяжесть, несварение и другие проблемы с ЖКТ.
«Это очень сложные для пищеварительной системы продукты. Справиться с ним может только совершенно здоровый, взрослый человек. Здоровый ребенок может попробовать салат оливье при желании с 10 или 12 лет. В этом возрасте пищеварительная система уже сможет справиться с подобными продуктами», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем и весь новогодний стол следует делать менее тяжелым и калорийным, считает нутрициолог Артем Опальницкий. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что для этого следует заменить майонез в салатах, который является высококалорийным продуктом, на другие заправки, готовить более диетическое мясо — курицу и говядину, а также добавить больше овощей и фруктов.
«В идеале отказаться от алкоголя совсем. Но если без него не обойтись, то лучше выбирать низкокалорийный вариант», — добавил эксперт.
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