Президент Грузии встала в «живую цепь» с митингующими в Тбилиси

Саломе Зурабишвили (фото: president.ge)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают в воскресенье, присоединилась к акции оппозиционеров, выстроившихся «живой цепью» на центральных улицах Тбилиси. Кадры транслируют в прямом эфире все грузинские телекомпании.
Акция оппозиции «живая цепь» проходит в субботу, накануне инаугурации избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили, которого не признают оппозиционеры. В настоящее время в городе мобилизованы бригады спецназа и сотрудники патрульной полиции.
Ранее Зурабишвили заявляла, что не покинет пост главы государства после истечения полномочий. Она подчеркнула, что является единственным законным представителем власти в Грузии.
В субботу 28 декабря исполнился ровно месяц в начала непрерывных акций протеста оппозиции. Они стартовали после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что государство до 2028 года не будет проводить переговоры о вступлении в Евросоюз и отказывается от всех бюджетных грантов, предоставляемых европейскими странами.
Читайте также:
МИД Франции: заключение президента Грузии Зурабишвили является неприемлемым
Президент Грузии Зурабишвили пригрозила «падением режима»
Кобахидзе надеется, что Зурабишвили сама уедет из резиденции
Ранее Зурабишвили заявляла, что не покинет пост главы государства после истечения полномочий. Она подчеркнула, что является единственным законным представителем власти в Грузии.
В субботу 28 декабря исполнился ровно месяц в начала непрерывных акций протеста оппозиции. Они стартовали после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что государство до 2028 года не будет проводить переговоры о вступлении в Евросоюз и отказывается от всех бюджетных грантов, предоставляемых европейскими странами.
Читайте также:
МИД Франции: заключение президента Грузии Зурабишвили является неприемлемым
Президент Грузии Зурабишвили пригрозила «падением режима»
Кобахидзе надеется, что Зурабишвили сама уедет из резиденции
Анастасия Чинкова