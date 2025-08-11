Российские военные освободили село Луначарское в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяла под контроль село Луначарское в Донецкой Народной Республике (ДНР), информирует Минобороны РФ.
Ранее в ведомстве сообщили, что прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинского производства. Так, семь беспилотников было сбито над Белгородской областью, по пять — над территориями Брянской и Калужской областей, два дрона — над Московским регионом.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают БПЛА противника.
Читайте также: