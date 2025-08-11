Поликлиники и больницы Подмосковья получили около 3,6 тыс. единиц медтехники
Почти 3,6 тыс. единиц современного медицинского оборудования поступило в поликлиники, амбулатории и больницы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Закупка медицинской техники проводится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Укрепление здоровья жителей — это одна из национальных целей развития, задача, поставленная президентом России. В Подмосковье мы последовательно решаем её. (…) С начала года в областные медицинские учреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 —тяжелого оборудования», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он добавил, что новые флюорографы, маммографы, МРТ, КТ и рентгеновские аппараты уже установлены в Мытищах, Балашихе, Воскресенске, Видном, Коломне, Дмитрове, Люберцах, Клину, Зарайске и в других муниципалитетах.
Отмечается, что в прошлом году медицинские учреждения Московской области получили 7 тысяч 568 единиц нового медицинского оборудования.