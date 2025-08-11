«Напал на ребёнка и украл 2 млн»: Бастрыкин потребовал доклад о разбое в Новосибирске
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на маленького ребёнка в Новосибирске, которое было совершено 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
Инцидент случился на улице Татьяны Снежиной. Неизвестный мужчина, вооружённый ножом, отобрал у ребёнка сумку, в которой находилось 1,7 млн рублей. Сообщается, что мальчик нёс эти средства по поручению отца, а ранее они были сняты в банкомате. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что злоумышленник следил за ребёнком с момента выхода из банка, выжидая подходящий момент для атаки.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о разбое. Личность подозреваемого устанавливается, ведётся его розыск. Руководитель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования.
Ранее сообщалось о краже в самолёте, где пассажир украл сумку у попутчика из бизнес-класса.
Читайте также: