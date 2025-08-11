«Напал на ребёнка и украл 2 млн»: Бастрыкин потребовал доклад о разбое в Новосибирске

11 августа 2025, 11:56

Бастрыкин заинтересовался ограблением 12-летнего ребёнка в Новосибирске

Александр Бастрыкин (Фото: Следственный комитет Российской Федерации)

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на маленького ребёнка в Новосибирске, которое было совершено 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.