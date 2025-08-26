Отказ от некоторых продуктов поможет избавиться от жирного блеска кожи
Дерматолог Амосова: убрать жирный блеск кожи поможет отказ от сладкого
Избавиться от жирного блеска кожи на лице можно, отказавшись от сладкого, молочных продуктов и фастфуда. Об этом рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.
Специалист пояснила, что избыточное потребление конфет, молочных продуктов и фастфуда провоцирует усиленную выработку себума. При этом чистая вода, зеленый чай, овощи и продукты с омега-3 помогают поддерживать баланс.
«УФ-излучение также усиливает выработку себума, поэтому избежать проблемы помогут SPF-средства. При их выборе стоит отдать предпочтение солнцезащитному крему с комбинацией физических и химических фильтров. Также стоит обратить внимание на саму текстуру средства: оно должно быть флюидным», — рассказала Амосова в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, для жирной кожи лучше всего подойдут солнцезащитные пудровые средства. Также важно правильно выбрать увлажняющее средство. Для комбинированной и жирной кожи подойдут крем-гели, флюиды, гелевые и водянистые сыворотки с салициловой кислотой, ниацинамидом, цинком, или гамамелиса в составе.
Косметолог предупредила, что усиливать выработку себума могут спиртосодержащие средства и плотные кремы.
В свою очередь к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, создатель бренда профессиональной космецевтики MESALTERA by Dr. Mikhaylova Наталья Михайлова рассказала «Известиям», что осенью кожа нуждается в особенном уходе.
«Одной из частых ошибок в осеннем уходе является отказ от увлажняющих кремов. Многие считают, что увлажнение актуально только летом, хотя осенью и зимой кожа особенно страдает от потери влаги из-за перепада температур и сухого воздуха в отапливаемых помещениях», — пояснила Михайлова.
Косметолог отметила, что кожу необходимо увлажнять дважды в день. А для восстановления кожи после лета хорошо использовать домашние пилинги — салициловый, миндальный, молочный, пировиноградный.
Кроме того, осень является лучшим временем для профессиональных пилингов и аппаратных процедур, заключила эксперт.