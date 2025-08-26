Отказ от некоторых продуктов поможет избавиться от жирного блеска кожи

26 августа 2025, 19:23

Дерматолог Амосова: убрать жирный блеск кожи поможет отказ от сладкого

Фото: iStock/stockbusters

Избавиться от жирного блеска кожи на лице можно, отказавшись от сладкого, молочных продуктов и фастфуда. Об этом рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.





Специалист пояснила, что избыточное потребление конфет, молочных продуктов и фастфуда провоцирует усиленную выработку себума. При этом чистая вода, зеленый чай, овощи и продукты с омега-3 помогают поддерживать баланс.





«УФ-излучение также усиливает выработку себума, поэтому избежать проблемы помогут SPF-средства. При их выборе стоит отдать предпочтение солнцезащитному крему с комбинацией физических и химических фильтров. Также стоит обратить внимание на саму текстуру средства: оно должно быть флюидным», — рассказала Амосова в беседе с «Газетой.Ru».

«Одной из частых ошибок в осеннем уходе является отказ от увлажняющих кремов. Многие считают, что увлажнение актуально только летом, хотя осенью и зимой кожа особенно страдает от потери влаги из-за перепада температур и сухого воздуха в отапливаемых помещениях», — пояснила Михайлова.