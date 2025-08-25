В российских магазинах появилось произведённое в Северной Корее пиво Tumangang
С середины августа в некоторых регионах России появилось в продаже произведённое в Северной Корее пиво Tumangang. Об этом сообщает РБК.
По словам директора занимающейся импортом компании «Восток-Энергия» Станислава Бусика, в ближайших планах – расширение продаж и выход на рынки Сибири, Центральной России и Южного федерального округа.
Импортер поставляет два вида пива – светлый лагер и тёмный стаут, произведённые на заводе Rason Ryongson General Processing Factory.
Розничная стоимость бутылки объёмом 0,5 литра составляет примерно 160 рублей.
Появление необычного импортного продукта вызвало интерес у потребителей, а также вопросы относительно перспектив развития торговли с КНДР.
