В Альметьевске планируют решить вопрос долгов населения района за ЖКУ

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Мэр Альметьевска Гюзель Хабутдинова заявила, что местные власти активно работают над решением вопроса долгов населения района за ЖКУ.
«По этому вопросу ведем плотную работу, определили план и график действий. Будем разгребать то, что накопилось за долгие годы», – сказала Хабутдинова в беседе с «Татар-информ».
По данным издания, на прошлой неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил разобраться с долгами населения района за ЖКУ. Сумма которых у жителей Альметьевска составляет порядка 372 млн рублей. Тем временем задолженности управляющих компаний и ТСЖ за электроэнергию, холодную воду, подогрев воды и теплоснабжение достигают 742 млн рублей.
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