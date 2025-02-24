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В Альметьевске планируют решить вопрос долгов населения района за ЖКУ

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Мэр Альметьевска Гюзель Хабутдинова заявила, что местные власти активно работают над решением вопроса долгов населения района за ЖКУ.
«По этому вопросу ведем плотную работу, определили план и график действий. Будем разгребать то, что накопилось за долгие годы», – сказала Хабутдинова в беседе с «Татар-информ».

По данным издания, на прошлой неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил разобраться с долгами населения района за ЖКУ. Сумма которых у жителей Альметьевска составляет порядка 372 млн рублей. Тем временем задолженности управляющих компаний и ТСЖ за электроэнергию, холодную воду, подогрев воды и теплоснабжение достигают 742 млн рублей.

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Ученый рассказал про опасность нового вируса, обнаруженного в Китае
Ученый Шестопалов: новый вирус в Китае пока не до конца изучен
24 февраля 2025, 16:35

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Вирусологи Китая смогли найти у летучих мышей новый коронавирус, сообщили в South China Morning Post. Данный тип вируса нашли у японского нетопыря (вид гладконосых летучих мышей) в Гонконге. Вирус получил название HKU5-CoV-2 и способен заразить человека через белки ACE2.
Доктор биологических наук, профессор-вирусолог, директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в беседе с «Радио 1» заявил, что точной информации и опубликованных научных статей по исследованию нет.

«Научной информации еще нет. Исходя из того, что они обнаружили вирус и выделили у летучих мышей, то это обыкновенная мониторинговая работа. Это не у заболевшего человека обнаружили. Это обычная работа в природе, у природных объектов», — пояснил эксперт.

По его словам, летучие мыши могут передать вирус человеку через укус, либо через нос, легкие, ротовую полость — в замкнутом пространстве.

«Есть такие страны, где едят летучих мышей. И вот их недожарили. Такой способ может быть», — добавил ученый.

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#вирусолог
#инфекция
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В российском прокате возрастет число фильмов производства США
24 февраля 2025, 16:02

Фото: iStock/LeMusique

В России до конца текущего года официально выйдут в прокат 42 американских фильма. Еще две недели назад это число не превышало 35 названий. Сейчас российские дистрибьюторы ожидают возвращения голливудских студий на российский рынок в связи с налаживанием отношений РФ и США.
«Известия» со ссылкой на собственные источники сообщают, что российские кинокомпании заключили сделки по зарубежным релизам, которые к настоящему моменту еще не закрыты.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал, что уход крупных западных киностудий из России произошел не из-за санкций, а являлся политическим жестом. Тем не менее он напомнил, что кроме пяти студий-мейджоров и стриминга Netflix, практически все американские и европейские правообладатели так и не прекратили работу в России.

«Те, кто ушел, имеют возможность вернуться в любой момент, и возобновление политических контактов между Россией и США может создать для этого условия. В целом многие российские зрители хотели бы возвращения иностранного контента», — заявил Бырдин.

Однако он отметил, что регулирование информационной среды в России существенно изменилось за последние годы, в том числе в части защиты традиционных ценностей. Из-за этого контент вернется, но не весь.

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ФАС оштрафовала 4 банка России на 2,2 миллиона рублей
ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк и ВТБ за ненадлежащую рекламу
24 февраля 2025, 15:36

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

На общую сумму в 2,2 миллиона рублей оштрафованы четыре крупных российских банка за ненадлежащую рекламу. Как уточнили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, речь идет об Альфа-банке, Т-Банке, ВТБ и Газпромбанке.
«…Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении. <...> Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе…» — сказано в сообщении ведомства.
ФАС добавила, что в рекламе Альфа-банка по телевизору сведения были написаны мелким и трудным для восприятия шрифтом, а также показаны на короткое время. Кроме того, не были представлены объективные критерии для сравнения с другими банками, однако утверждалось, что «Альфа-банк — лучший банк для бизнеса».

Ранее стало известно, что Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT еще 13 российских банков.

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#штрафы
#реклама
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#новости
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«Следить за давлением»: Гороскоп с 24 февраля по 2 марта для всех знаков зодиака
24 февраля 2025, 14:00

В деловой сфере надо стараться не преувеличивать и не придавать большого значения мелочам. В вопросах любви надо производить друг на друга хорошее впечатление и быть очаровательными. В вопросах здоровья надо следить за давлением и не волноваться напрасно.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну благоприятно демонстрировать лидерские качества, быть уверенным в себе. Его энтузиазм поможет справляться с трудными задачами.

Тельцу надо проявить благородство и не допускать недоразумений с близкими людьми.

Близнецам нужно быть оптимистично настроенными, верить в свой успех. Сильную усталость лучше не допускать и отдыхать своевременно.

Раку не следует втягиваться в конфликты. Дипломатия, такт и чувство юмора уберегут от тупиковых ситуаций.

Льву надо наслаждаться приятными моментами. Его привлекательность увеличится, а улыбка украсит.

Деве нужно беречь своё здоровье, не перемерзать и полноценно высыпаться. Ей надо копить силы.

Весам желательно не втягиваться в авантюры и не рисковать. Энергию расходовать нужно рационально и не торопиться.

Скорпиону понимание и эмпатия помогут в личных взаимоотношениях. В делах ему надо быть активным и инициативным.

Стрельцу поможет предусмотрительность. В любви ему надо проявлять свои чувства и активно действовать.

Козерогу лучше исключить самокритику. Ему полезно общаться, знакомиться и устанавливать новые связи.

Водолею надо прислушаться к своей интуиции. Он решит много вопросов и ему откроются некоторые тайны.

Рыбам надо больше радоваться и строить планы на будущее. Хорошее настроение будет их сопровождать всю неделю.

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Пенсионеры, прописанные в Москве не менее 10 лет, могут получить надбавки к пенсии
Депутат Никитин: для надбавки к пенсии нужна прописка в Москве не менее 10 лет
24 февраля 2025, 13:58

Фото: iStock/mars58

Для получения московской надбавки к необходимо иметь постоянную регистрацию по месту жительства в столице не менее 10 лет. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
По его словам, дополнительная выплата к пенсии для жителей Москвы — это значимая мера социальной поддержки. На неё могут претендовать неработающие пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума. В такой ситуации им полагается доплата до уровня необходимого минимума или городского социального стандарта.

«Ключевым условием для получения московской надбавки является постоянная регистрация по месту жительства в столице со штампом в паспорте в общей сложности не менее 10 лет и получение пенсии там же. Надбавка доступна и для самозанятых пенсионеров, а также тех, кто получает доход от акций, процентов по вкладам или сдачи недвижимости», — пояснил Никитин в интервью с «Газетой.Ru».

Однако он уточнил, что московскую надбавку могут получать и работающие пенсионеры. Тем, у кого среднемесячный доход не превышает 20 тыс. рублей, могут назначить компенсационную выплату до городского соцстандарта. Кроме того, на допвыплаты могут рассчитывать пенсионеры, занимающие определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях, сферах ЖКХ, инвалиды III группы, ликвидаторы Чернобыльской аварии и другие.

С 1 января 2026 года россиянам больше не нужно будет обращаться в Социальный фонд для назначения страховой пенсии по старости, так как это будет происходить автоматически по достижению гражданами пенсионного возраста. Генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс рассказал Общественной Службе Новостей, как будет работать новая система.

«На практике реализация нового порядка будет происходить следующим образом: за месяц до наступления пенсионного возраста Социальный фонд направит гражданину уведомление о предполагаемом размере пенсии, состоянии его индивидуального пенсионного счета и возможности отсрочки выхода на пенсию для получения повышающих коэффициентов», — рассказал Адамс.

По его словам, если человек не захочет откладывать назначение выплат, то начисление пенсии начнется автоматически.


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