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Назван топ регионов для отдыха на 23 февраля среди казанцев

«Татар-информ»: Москва возглавила топ мест отдыха среди казанцев на 23 февраля
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Москва возглавила топ направлений для отдыха среди жителей Казани на предстоящие выходные, посвященные Дню защитника Отечества — 29% бронирований. К соответствующему выводу пришли аналитики сервиса «Островок», с исследованием которых ознакомился «Татар-информ».
Отмечается, что вторым местом среди основных направлений на 21-23 февраля оказался сам Татарстан, на него приходятся 18% от всех бронирований. Следом идут Санкт-Петербург — 13%, Краснодарский край — 6%, Башкирия — 5%.
«В то же время, Казань пользуется повышенным спросом у туристов из других регионов. В топ-5 регионов, жители которых активно бронируют отели и апартаменты в Казани на 21-23 февраля, входят: Москва, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Самарская область», — пишет издание.
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Больше половины россиян мечтают о путешествиях в пенсионном возрасте
19 февраля 2025, 14:02

Фото: iStock/PIKSEL

Исследование: 61% россиян мечтают путешествовать после выхода на пенсию Больше половины россиян мечтают о путешествиях в пенсионном возрасте. О подобных мечтах рассказали 61% россиян, говорится в исследовании Anketolog.ru. Однако отмечается, что только 13% респондентов регулярно откладывают средства для реализации этих планов.
Как отмечает «Газета.Ru», ознакомившаяся с итогами исследования, 45% опрошенных хотели бы завершить трудовую деятельность в возрасте 45-54 лет. Для комфортной жизни 31% опрошенных хотели бы получать от 40 до 60 тысяч рублей, 27% — от 60 до 80 тысяч, 19% — от 80 до 100 тысяч. При этом реальные финансовые ожидания россиян скромнее: 32% предполагают, что их пенсия составит 15-20 тысяч рублей, а 19% рассчитывают на менее 15 тысяч рублей.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о росте интереса иностранных туристов к России. В беседе с Общественной Службой Новостей турэксперт отметил, что за 2024 год количество поездок в страну увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023-м, достигнув 1,5 миллиона человек.
«Основной объем поездок – 50% от всех прибытий в Россию с туристическими целями – из Китая. Среди остальных стран можно выделить, прежде всего, страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Также увеличилось количество поездок из Ирана и ряда других государств», — поделился он.
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Эксперт Мкртчян: рост продаж заграничных туров превышает продажи туров по России
18 февраля 2025, 14:18

Фото: iStock/FTiare

Рост продаж заграничных туров на сегодняшний день превышает рост продаж туров по России — 15-17% против 12-13%. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его информации, такая динамика наблюдается с начала января, когда курс доллара, напротив, поднимался.
«Если туры по России растут на 12—13% по сравнению с прошлым годом, то за границу на 15—17%. Это связано с тем, что в России не так много строится отелей... А за границей отелей много. Не только Турция и Египет, а становятся популярными Малайзия, Япония, Вьетнам», — поделился турэскперт в беседе с RT.
Тем временем сервис OneTwoTrip перечислил наиболее популярные города в России и за рубежом для путешествий в праздничные выходные. Как отмечает «Газета.Ru», изучившая итоги исследования, чаще всего для отдыха на 23 февраля выбирают Санкт-Петербург, Москву и Сочи — 20%, 16% и 9% бронирований соответственно. В топ-10 также опали Иркутстк, Екатеринбург, Калининград, Ярославль и Казань.
«Заграничный топ возглавил Стамбул: туда отправится 10,7% туристов, что тем не менее на 22% меньше, чем в 2024. Также в топ-3 вошли Минск (9,3%) и Париж (4,0%). Спрос на оба города серьезно вырос: в столице Франции будут отдыхать в два раза больше путешественников, а доля Белоруссии увеличилась на 82%», — говорится в материале.
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#петербург
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Названы самые дешевые места для отдыха в майские праздники
Самыми дешевыми местами для отдыха на майские назвали Карелию и Белоруссию
11 февраля 2025, 15:31

Фото: iStock/Chalabala

Самым дешевым внутренним направлением для отдыха в майские праздники является Карелия, а внешним — Белоруссия. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса OneTwoTrip, изучив стоимость авиабилетов и отелей. Второе и третье места в России, как отмечается, заняли Череповец и Москва.
«Второе место [среди заграничных направлений] занимает Астана, куда билет стоит 10 тыс. рублей, а гостиница — всего 3,5 тыс. рублей за ночь. Ереван также вошел в тройку недорогих направлений: добраться можно за 12 тыс. рублей, а забронировать номер — за 3 тыс. рублей», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
Тем временем эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев назвал самые действенные способы для накопления. В беседе с Общественной Службой Новостей специалист отметил банковские депозиты, так как из-за высокой ключевой ставки ЦБ процент по ним очень высокий.
«Недвижимость — это один из самых востребованных и ценных активов, так как жилье людям всегда нужно. Новостройки, как правило, быстро растут в цене. Стоимость того, во что человек вложился сегодня, через два, три, тем более пять лет будет другой. Можно будет, если там не живешь, сдавать в аренду или продать по другой цене», — подчеркнул эксперт.
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«Очень дружелюбная нация»: живущие в Китае россияне рассказали о жизни в стране
Живущая в Китае россиянка Короткевич: здесь любят иностранцев и особенно русских
06 февраля 2025, 11:55

Фото: iStock/hxdyl

Живущая более 7 лет в Китае россиянка Валерия Короткевич рассказала о своих впечатлениях от жизни в стране и поделилась лайфхаками, которые помогут путешественникам в Поднебесной. Самым главным фактором она считает то, что китайцы очень любят иностранных гостей, а особенно русских.
«Если говорить о советах туристам, то самый большой лайфхак — здесь не говорят на английском. Еще один момент — в стране не работают большинство привычных русским людям мессенджеров, стоит это учесть. Ну и самое главное, китайцы очень дружелюбная нация. Они любят иностранных гостей и особенно русских. Однако надо относиться с пониманием к тому, что это совершенно другая, отличная от нашей культура», — пояснила Короткевич в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем вице-президент АТОР Артур Мурадян назвал самые выгодные направления для туризма в феврале — начале марта. В разговоре с «Москвой 24» турэксперт отметил, что такими странами являются Египет и Объединенные Арабские Эмираты. В Турции же, подчеркнул он, пока что довольно холодно для купания в море.
«Можно отметить Египет, где сейчас погода приходит в климатическую норму. В новогодние праздники там немного холодновато из-за ветров. Но сейчас погода как раз входит в свой бархатный сезон. И вполне достаточное большое количество вариантов перелета. А цены как раз на ближайшее время заманчивые, от 60–80 тысяч начинаются за тур на двоих», — рассказал Мурадян.
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#море
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В России начал расти приток иностранных туристов
04 февраля 2025, 12:51

Фото: iStock/inewsistock

В России начал расти приток иностранных туристов, особенно отдых в РФ популярен в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. К таким выводам пришло исследование сервиса «Островок». В этом году, как отмечается, объемы въездного туризма будут лишь увеличиваться.
«В числе прочего этому способствуют увеличение срока действия и кратности российских электронных виз для иностранных туристов, а также расширение географии и увеличение числа рейсов в страны Ближнего Востока, в частности запуск прямого авиасообщения с Саудовской Аравией», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
В то же время вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян прокомментировал закрытие более 160 отелей в Турции после трагического пожара в провинции Болу. В беседе с RT эксперт заверил, что российский туристический рынок не почувствует последствий этого решения, так как на побережье количество отелей переваливает за 5000. К тому же, подчеркнул он, данные отели остановят свою деятельность не навсегда.
«Тем более они не закрываются надолго. Им дается от 60 до 90 дней на исправление недостатков. Они просто проверят пожарную сигнализацию, улучшат что-то, и к 1 июня все будет работать», — поделился Мкртчян.
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