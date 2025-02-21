Назван топ регионов для отдыха на 23 февраля среди казанцев

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Москва возглавила топ направлений для отдыха среди жителей Казани на предстоящие выходные, посвященные Дню защитника Отечества — 29% бронирований. К соответствующему выводу пришли аналитики сервиса «Островок», с исследованием которых ознакомился «Татар-информ».
Отмечается, что вторым местом среди основных направлений на 21-23 февраля оказался сам Татарстан, на него приходятся 18% от всех бронирований. Следом идут Санкт-Петербург — 13%, Краснодарский край — 6%, Башкирия — 5%.
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«В то же время, Казань пользуется повышенным спросом у туристов из других регионов. В топ-5 регионов, жители которых активно бронируют отели и апартаменты в Казани на 21-23 февраля, входят: Москва, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Самарская область», — пишет издание.Читайте также:
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Данил Пономарев