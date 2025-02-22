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В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, передает «Татар-информ».
По ее информации, за минувшую неделю в регионе зафиксировали 15 827 случаев заражения респираторными инфекциями. Однако она подчеркнула, что такая динамика вполне свойственна сезону и погоде, потому об опасной эпидемиологической напряженности говорить не приходится.
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«В последние недели прошлого года доля гриппа составляла два-три процента от общего количества заболевших острыми вирусными респираторными заболеваниями. На прошедшей недели доля составила уже 42 процента. По прежнему преобладает грипп А, но вместе с тем, доля гриппа B также прирастает – зарегистрировано 93 случая этой инфекции», — приводят в издании слова Авдониной.Читайте также:
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Данил Пономарев