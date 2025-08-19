В Альметьевске подросток избил женщину на улице
В Альметьевске школьник повалил женщину на землю и избил ногами
В Альметьевске произошёл инцидент с участием подростка и взрослой женщины.
На опубликованных в сети кадрах видно, как мальчик сначала замахивается на женщину рюкзаком, а затем валит её на землю и начинает бить ногами.
Что стало причиной конфликта — пока не установлено. Видео инцидента активно распространяется в соцсетях и вызывает широкий общественный резонанс.
На данный момент неизвестно, обратилась ли пострадавшая в полицию и понёс ли подросток какое-либо наказание.
Официальные комментарии от правоохранительных органов или местной администрации пока не поступали.
