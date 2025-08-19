Достижения.рф

В Альметьевске подросток избил женщину на улице

В Альметьевске школьник повалил женщину на землю и избил ногами
Фото: Istock / lotostock

В Альметьевске произошёл инцидент с участием подростка и взрослой женщины.



На опубликованных в сети кадрах видно, как мальчик сначала замахивается на женщину рюкзаком, а затем валит её на землю и начинает бить ногами.

Что стало причиной конфликта — пока не установлено. Видео инцидента активно распространяется в соцсетях и вызывает широкий общественный резонанс.

На данный момент неизвестно, обратилась ли пострадавшая в полицию и понёс ли подросток какое-либо наказание.

Официальные комментарии от правоохранительных органов или местной администрации пока не поступали.

Софья Метелева

