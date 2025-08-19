В Кемерове мужчину обвиняют в убийстве двух женщин и покушении на третью
В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве двух женщин и покушении на жизнь третьей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Трагедия произошла 18 августа в доме на Воронежской улице. По данным следствия, мужчина в ходе конфликта с тремя женщинами — своей сестрой, соседкой и ещё одной гостьей — нанёс им ножевые ранения в грудь.
От полученных травм сестра и соседка подозреваемого скончались. Третья пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц») и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: