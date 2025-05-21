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В Алтайском крае снесут мост, который жители просили отремонтировать

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

В селе Загайново Алтайского края не будут ремонтировать упавший мост, который соединял местных жителей с цивилизацией. Конструкция сильно повреждена и уже начала гнить. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местное правительство.
«Как пояснили профильные специалисты, мост будет демонтирован и удален. Рассматривается вариант отсыпки дороги протяженностью 2,8 км до альтернативного моста. Восстановление текущего моста нецелесообразно, так как он сильно поврежден и сгнил», — говорится в сообщении.

При этом в администрации Тальменского района сообщили, что в объезд аварийного участка организуют альтернативный проезд и добавили, что восстановление поврежденного моста признано невозможным.

Местные жители жалуются, что администрация не хочет возводить новый мост, а сроков строительства новой дороги нет.

Тем временем в Кемерове идет активное благоустройство города, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на мэрию города.

«Во всех парках и скверах моют дороги и убирают мусор. Сейчас этим занимается 73 спецмашины — дорожные пылесосы, поливомоечные и подметально-уборочные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы», — говорится в статье.

Также в городе занимаются озеленением, а дворники приводят в порядок детские площадки, косят траву и окрашивают скамейки. Кроме того, специалисты ремонтируют подъездные козырьки и парапеты на домах.

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#машины
Бодибилдер Никита Ткачук умер из-за отказа жизненно важных органов
21 мая 2025, 14:01

Никита Ткачук (Фото: Инстаграм* @tkachyk_1990)

Российский бодибилдер Никита Ткачук умер на 33-м году жизни из-за критического сбоя жизненно важных систем организма, проинформировало издание Life.ru, ссылаясь на его жену Марию.
16 мая мужчине стало плохо, ему вызвали скорую, а затем госпитализировали. Через сутки Ткачук скончался на операционном столе в реанимации. Супруга бодибилдера подчеркнула, что у Никиты отказали почки, отекли легкие и не выдержало сердце.

«Ресурсы закончились. Пока нет других слов, только шок», — обратила внимание она.

Известно, что в раньше бодибилдер постоянно использовал медицинские инъекции для ускоренного наращивания мышечной массы, еще он Никита Ткачук работал с фармакологической компанией. Такие действия мужчины могли быть связаны с последующими осложнениями и проблемами со здоровьем.

Ранее сообщалось, что спустя 37 лет поисков был обнаружен надгробный памятник американского рок-музыканта Джима Моррисона.

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Памятник фронтмену Doors Джиму Моррисону нашли спустя 37 лет поисков
21 мая 2025, 13:28

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Спустя 37 лет поисков был обнаружен надгробный памятник американского рок-музыканта Джима Моррисона. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на парижское управление судебной полиции и прокуратуру.
Моррисона похоронили в 1971 году на кладбище Пер-Лашез в Париже, где он провёл последние месяцы своей жизни. К десятилетию со дня смерти фронтмена группы Doors, на его могиле был установлен бюст работы скульптора Младена Микулина из Хорватии. Однако в 1988 году его украли. Расследование велось практически сорок лет и было завершено только сейчас.

Памятник нашли совершенно случайно – в ходе обыска. В настоящее время специалисты оценивают состояние бюста, которому ещё в 80-х отломали нос и рот, а также разрисовали его различными надписями.

Напомним, что могила Моррисона является своего рода меккой для поклонников рок-музыки. В 1991 году, в двадцатую годовщину его смерти, полиции пришлось разгонять фанатов музыканта слезоточивым газом. А к 30-летию на могиле артиста было запрещено включать музыку и распивать алкоголь.

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Скончался один из участников шведской группы ABBA
Умер звукорежиссёр группы ABBA Майкл Третов, ему было 80 лет
21 мая 2025, 12:44

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Двадцатого мая умер шведский звукорежиссёр Майкл Третов, который тесно сотрудничал с группой ABBA. Ему было 80 лет.
О его кончине сообщила шведская газета Aftonbladet. Подробности смерти неизвестны: сын, жена и менеджер Майкла отказались от комментариев.

Память звукорежиссёра почтил один из участников культовой группы Бенни Андерссон. По его словам, Третов значил для коллектива больше, чем кто-либо другой.
«Кажется, наша музыка продолжает жить, и именно ты заставил её звучать вечно. Ты был <…> лучшим звукорежиссером, которого когда-либо видел мир», — сказал Андрессон.
Майкл Третов работал над всеми студийными альбомами группы ABBA, за исключением последнего, выпущенного в 2021 году. Его прогрессивные методы звукозаписи и сведения звука сыграли ключевую роль в создании бессмертных композиций коллектива.

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Учился у Ивлева и позвал на открытие ресторана Познера и Собчак: где сейчас ведущий «Черного списка» Илья Захаров
21 мая 2025, 12:28

Илья Захаров (Фото: Телеграм @chef_zakharov)

Ученик Константина Ивлева, шеф-повар Илья Захаров, сравнивает свою профессию с музыкой: как композитор создает свои произведения, так и он на кухне разрабатывает новые блюда. О личной жизни и карьере телеведущего расскажет «Радио 1».

Детство и юность Ильи Захарова

Илья Захаров родился 15 марта 1986 года. С ранних лет он проявлял интерес к кулинарии, когда жил с родителями в Средней Азии. Однако в то время он воспринимал это занятие как хобби и не собирался связывать с ним свою будущую карьеру. После окончания школы Захаров поступил в Московский институт государственного и корпоративного управления, где изучал экономику предприятий и организаций. Позже он продолжил свое образование в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.


Карьера Ильи Захарова: кулинария и телевидение

Профессиональный путь Ильи Захарова начался с неожиданного поворота. В молодости он пришел в ресторан с намерением устроиться барменом, но вместо этого его приняли на должность помощника на кухне. Первые дни работы заключались в уборке и подготовке ингредиентов — чистке овощей, фруктов и морепродуктов. Несмотря на тяжелые условия, этот опыт стал основой для его будущих навыков в кулинарии.

Карьера Захарова развивалась постепенно. В 21 год он устроился в свой первый ресторан, где быстро завоевал уважение руководства благодаря своей креативности, трудолюбию и мастерству. Его стремление к совершенству позволило ему подняться по карьерной лестнице до должности сушефа в ресторане современной кухни White Cafe.

В 2014 году Илья достиг новой вехи в своей карьере, когда его пригласили работать в московский холдинг White Rabbit Family под руководством Бориса Зарькова. В роли шеф-повара он возглавил кухню итальянского ресторана Luciano. Через два года ему доверили руководство первым в России грибным рестораном Mushrooms, где он продолжал развивать свои навыки под наставничеством известного шефа Владимира Мухина. Заведение быстро завоевало популярность благодаря оригинальным идеям Захарова, который мастерски сочетал классические и современные кулинарные стили.

Илья Захаров (Фото: Телеграм @chef_zakharov)

«Адская кухня» с Ильей Захаровым

Имея за плечами опыт работы в престижных ресторанах, Илья Захаров решил поделиться своими знаниями и начал преподавать в кулинарной школе Ask The Chef. К 2017 году он уже стал известным ресторатором в Москве и присоединился к популярному реалити-шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница!». В паре с Константином Ивлевым Илья обучал поваров со всей страны и запомнился участникам как строгий наставник, требующий дисциплины и порядка на кухне. Некоторые зрители сочли его высокомерным и чересчур требовательным.

После участия в «Адской кухне» популярность Захарова значительно возросла. Вскоре ему предложили возглавить рестораны в игорной зоне Сочи. Однако дела в Москве шли успешно, и руководству пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить его на переезд. Тем не менее, Илья быстро завоевал доверие ценителей высокой кухни, умело сочетая французские кулинарные традиции с южным колоритом.

2021 год стал для Захарова насыщенным на события. Он вернулся на телевидение в роли ведущего программы «Белый китель» на телеканале «Пятница!», где его партнерами стали Дмитрий Левицкий и Дмитрий Горовенко. Кроме того, Илья возглавил французский ресторан Château de Talu в Геленджике, приурочив открытие главного здания винодельни к приезду известных гостей, таких как Ксения Собчак, Константин Богомолов, Екатерина Варнава и Владимир Познер.

«Никогда не был стеснительным»: Константин Ивлев раскрыл секрет своего успеха
«Никогда не был стеснительным»: Константин Ивлев раскрыл секрет своего успеха

Кроме того, Илья Захаров является автором более 30 кулинарных книг и членом Федерации профессиональных поваров и кондитеров России. В 2022 году одним из телепроектов с участием ресторатора стал реалити-шоу «Зовите шефа», которое напоминает популярную передачу «На ножах» с Константином Ивлевым. В этом шоу Илья Захаров помогает рестораторам, испытывающим финансовые трудности, восстановить свой бизнес.

Также важным событием стал фестиваль «География России», организованный рестораном Ruski в Москве для продвижения гастротуризма в стране. Этот проект был удостоен премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в категории «PR-кампания года — 2022». Захаров вошел в число девяти шеф-поваров из крупных городов России, которые представили первый сет фестиваля.

Илья Захаров (Фото: Телеграм @chef_zakharov)

Гости ресторана Brunello высоко оценили сотрудничество Ильи Захарова и Александра Райляна в рамках гастролей шоу клуба и ресторана Birds в Сочи. Шефы работали вместе, представляя блюда, которые сочетали элементы европейской и паназиатской кухонь.

В 2023 году в ресторане Brunello появилось новое мероприятие под названием «Ужин с шефом». В рамках этой серии встреч Захаров готовит для ограниченного числа гостей специальные блюда по своим авторским рецептам. Уникальное меню доступно только в течение одного вечера, а на следующем ужине его состав меняется.


Илья Захаров на шоу «Черный список»

Шоу «Черный список на кухне» представляет собой обычное шоу черный список, но только тематика у него, подбор поваров в рестораны из трех сегментов. Дешевого, среднего, и элитного. Как и в обычном черном списке. Ведущие устраивают испытания и проверки поварам и соответственно смотрят как те готовят, что делают, да и вообще соответствуют ли они своим резюме и регалиям.

Илья Захаров нередко оказывается в эпицентре скандалов. Сначала он резко критикует поваров и сотрудников ресторанов, а затем уже сам становится предметом обсуждений в социальных сетях. Поклонники телеведущего иногда делают замечания Захарову за жесткие высказывания и грубое поведение.

Личная жизнь Ильи Захарова

Известный шеф-повар предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни, однако он открыто говорит о том, что является преданным семьянином. Его жена Ирина и дочь Софья — это те, кто вдохновляет и критикует его в равной мере.

В своем личном блоге Захаров редко делится фотографиями с семьей, поэтому информации о его близких не так много. Лишь однажды в интервью он немного открыл завесу тайны, рассказав о своем любимом блюде — сырниках, которые готовит его супруга. Он высоко оценил ее кулинарные способности, отметив, что это блюдо у нее получается даже лучше, чем у него.

На данный момент Илья Захаров продолжает возглавлять рестораны развлекательного комплекса «Казино Сочи». Летом 2024 года бренд-шеф анонсировал значительное событие в своей карьере — открытие отеля «Мантерра» в Сочи. Захаров стал не только сооснователем этого бизнеса, но и взял на себя руководство восемью ресторанами отеля, включая заведение авторской кухни, названное в его честь.

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Бабичев рассказал, что станет главным фактором победы в «Интервидении»
Критик Бабичев: выбор песни станет главным фактором победы РФ в «Интервидении»
21 мая 2025, 12:25

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Удачный выбор композиции станет основополагающим для победы на конкурсе «Интервидение», а написать подходящую песню, опираясь на знание собственных возможностей, может сам Ярослав Дронов (Shaman). Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с ТАСС подчеркнул важность международного восприятия исполнителя и его песни.
Как отметил эксперт, произведение должно быть либо написано специально для смотра, либо выпущено не ранее конца 2024 года.

«Главенствующим образом определяют успех и возможную победу на конкурсе выбранные песни. Будет ли она запоминающейся, ляжет ли на душу и желательно, не только нашему народу», — пояснил критик.
По его мнению, артисты и композиции должны понравиться зарубежной аудитории.

Кандидатура Дронова была выбрана на основе опроса ВЦИОМ. Евгений Бабичев отметил, что этот артист готов с полной отдачей выступить на международной сцене и отстоять честь страны.

Как стало известно 19 мая, Shaman станет представителем России на «Интервидении». Сам конкурс состоится 20 сентября 2025 года в Москве.

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