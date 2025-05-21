В Алтайском крае снесут мост, который жители просили отремонтировать

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В селе Загайново Алтайского края не будут ремонтировать упавший мост, который соединял местных жителей с цивилизацией. Конструкция сильно повреждена и уже начала гнить. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местное правительство.
«Как пояснили профильные специалисты, мост будет демонтирован и удален. Рассматривается вариант отсыпки дороги протяженностью 2,8 км до альтернативного моста. Восстановление текущего моста нецелесообразно, так как он сильно поврежден и сгнил», — говорится в сообщении.
При этом в администрации Тальменского района сообщили, что в объезд аварийного участка организуют альтернативный проезд и добавили, что восстановление поврежденного моста признано невозможным.
Местные жители жалуются, что администрация не хочет возводить новый мост, а сроков строительства новой дороги нет.
Тем временем в Кемерове идет активное благоустройство города, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на мэрию города.
«Во всех парках и скверах моют дороги и убирают мусор. Сейчас этим занимается 73 спецмашины — дорожные пылесосы, поливомоечные и подметально-уборочные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы», — говорится в статье.
Также в городе занимаются озеленением, а дворники приводят в порядок детские площадки, косят траву и окрашивают скамейки. Кроме того, специалисты ремонтируют подъездные козырьки и парапеты на домах.
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