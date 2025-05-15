В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали покрытие 23 дорог

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В Московской области с начала ремонтного сезона завершили ремонт покрытия на 23 участках региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Ремонтный сезон в регионе в самом разгаре. Дорожники работают более чем на 220 участках муниципальных и региональных дорог. Уже завершили устройство покрытия на 23 региональных и 100 муниципальных дорогах. В Люберцах и Реутове закончили ремонт местных дорог, обновив покрытие на девяти участках», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Как рассказали в ведомстве, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уложили 33 км нового покрытия на региональных участках в 15 округах. Там специалисты укрепят обочины и нанесут разметку. Самый большой объём работ выполнили в Одинцовском, Егорьевске, Воскресенске, Клину и Чехове.
В Егорьевске, например, уложили 3,3 км нового покрытия на подъезде к деревне Верейка и на ул. Владимирской в черте города. Эта улица ведёт к образовательным и спортивным учреждениям, а также к Свято-Троицкому Мариинскому женскому монастырю. Ежедневно по дорогам проезжают около 10 тыс. автомобилистов.
«Хорошо, что улицу Владимирскую так быстро отремонтировали. Я езжу по ней каждый день в сторону работы и домой. Очень приятно, что привычный маршрут преобразился», – поделился житель Егорьевска Дмитрий.Программу ремонта дорог можно найти на сайте Минтранса Подмосковья.
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Лора Луганская