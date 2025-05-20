В «Демиховском лицее» продолжается капитальный ремонт корпуса

В театре «Стрела» в Жуковском проходит художественная выставка «Раменская палитра». Она посвящена 100-летию города Раменское, которое будут отмечать в будущем году, а также 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.