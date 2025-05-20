В «Демиховском лицее» продолжается капитальный ремонт корпуса

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В Орехово-Зуевском округе продолжается капитальный ремонт корпуса начальной школы «Демиховского лицея». Работы ведутся в деревне Демихово на улице Заводской в рамках государственной программы Подмосковья за счет регионального бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
На данный момент подрядная организация приступила к чистовой отделке помещений. Уже завершены работы по усилению фундамента и перекрытий, а также монтаж систем канализации и отопления. Продолжается укладка плитки, покраска стен, монтаж вентиляции, кровельные и фасадные работы.
Здание начальной школы было построено более 70 лет назад, его площадь составляет 1402 квадратных метра. В рамках проекта также предусмотрены замена всех инженерных систем, устройство новых входных групп, внутренняя отделка, установка современной мебели и оборудования, а также благоустройство территории.
Ремонт проводится в соответствии с утверждённым графиком. Открытие обновлённого корпуса запланировано на 1 сентября. Завершение работ создаст комфортные и безопасные условия для обучения младших школьников.
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Здание начальной школы было построено более 70 лет назад, его площадь составляет 1402 квадратных метра. В рамках проекта также предусмотрены замена всех инженерных систем, устройство новых входных групп, внутренняя отделка, установка современной мебели и оборудования, а также благоустройство территории.
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
Ремонт проводится в соответствии с утверждённым графиком. Открытие обновлённого корпуса запланировано на 1 сентября. Завершение работ создаст комфортные и безопасные условия для обучения младших школьников.
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Дайана Хусинова