В Алтайском крае введён режим ЧС из-за паводковой обстановки

Фото: istockphoto/Stefano Marzoli
В Алтайском крае из-за обильного таяния снегов и подъёма уровня воды в реках начались сильные паводки. Региональные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложностей с талыми водами.
Сотрудники регионального управления МЧС работают с полной нагрузкой, устраняя последствия паводков. На снимках, публикуемых в социальных сетях, можно увидеть практически полностью ушедшие под воду автомобили, воду, плескающуюся у порогов домов и людей, плавающих на лодках по бывшим улицам деревень и посёлков.
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Александр Бойцов