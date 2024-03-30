В Алтайском крае введён режим ЧС из-за паводковой обстановки

В Дубне в 2024 году отмечают 30-летие создания Государственного университета «Дубна», который за это время прошёл путь от небольшого учреждения с чуть более чем сотней студентов до статуса федерального вуза. В настоящее время он является одним из лидеров высшей школы Подмосковья, сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.