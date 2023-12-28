De Telegraaf: В Нидерландах боятся войны с Россией

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Нидерландская война должна постоянно пополняться новобранцами из-за угрозы войны с Россией, с таким заявлением выступил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами страны Мартин Вийнен в интервью для De Telegraaf.
«Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — прокомментировал ситуацию Вийнен.
Он также отметил, что армия Нидерландов должна постоянно пополняться резервистами и добровольцами, чтобы, в случае угрозы со стороны России, суметь противостоять ей.
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Евгения Парфентьева