Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16

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Правительство Нидерландов приняло решение подготовить 18 истребителей F-16 для передачи Украине. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов наших договоренностей о военной поддержке Украины», - написал Рютте в своей соцсети Х.
Он также добавил, что перед поставкой истребителей должен будет соблюден ряд требований, в том числе подготовка персонала и инфраструктуры.
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Элина Позднякова