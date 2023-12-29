В Чехии заявили о бесполезности F-16 для ВСУ

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ВСУ не смогут переломить ситуацию на поле боя в свою сторону даже при получении от стран Запада истребителей F-16. Такое заявление сдела чешский полковник Зденек Петраш в интервью iROZHLAS.
«Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах, и, к сожалению, эти самолеты не способны обеспечить принципиальный перелом в этом конфликте», — пояснил Петраш.
Однако он уточнил, что не может подтвердить информацию СМИ, в действительности ли Нидерланды уже передали Украине несколько истребителей F-16.
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Элина Позднякова