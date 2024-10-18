В Аникеевке начали укладку асфальта на подъездах к строящемуся путепроводу

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Путепровод через железнодорожные пути Рижского направления строят в деревне Аникеевка городского округа Красногорск. В настоящее время рабочие приступили к укладке асфальта на подъездах к путепроводу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время ведутся работы по укладке асфальта со стороны Новорижского шоссе. Со стороны Волоколамского шоссе завершается монтаж металлоконструкций пролетного строения. Кроме того, ведутся дорожные работы и строительство ливневой канализации», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что сейчас общая строительная готовность путепровода составляет более 65%. Завершить работы и открыть движение по путепроводу планируется до конца текущего года.
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