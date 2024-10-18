В Аникеевке начали укладку асфальта на подъездах к строящемуся путепроводу

«Теперь этот образ не только отлит в граните — как символ силы и непобедимости нашего народа, вставшего на защиту жителей Донбасса, его детей, их права на самоопределение. Теперь этот образ запечатлён и на новогодней стеклянной игрушке, как напоминание о том, как хрупок мир и жизнь, как необходимо сохранить детей, их счастливое детство», — сказала Алёна Сокольская.

