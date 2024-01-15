В Аникеевке начали устанавливать опоры путепровода у железной дороги

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Фундамент устанавливают под опоры №№4 и 5, они будут находиться в непосредственной близости от ж/д путей. Параллельно монтируются опоры №№1-3 и подпорные стены», — говорится в сообщении.
Строительство путепровода идёт и со стороны Волоколамского шоссе: там монтируются балки пролёта между опорами №№8-12. Кроме того, ведётся прокладка ливневой канализации, а у железнодорожной станции обустраивают парковку.
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