В Аникеевке закроют железнодорожный переезд и изменят схему движения

Фото: Минтранс МО
В зоне строительства путепровода через железнодорожные пути Рижского направления у станции Аникеевка с 20 декабря изменится схема движения транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Железнодорожный переезд на автодороге «Аникеевка – Нахабино» будет закрыт из-за возведения опор путепровода. На период строительства путепровода проезд автотранспорта будет осуществляться по объездному маршруту через Нахабино – по ул. Панфилова, ул.11 Сапёров и ул. Станционной», – пояснили в ведомстве.Движение транспорта через железнодорожные пути на автодороге «Аникеевка – Нахабино» возобновят по уже построенному путепроводу.
Планируется, что новый транспортный объект обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки. Улучшится транспортная доступность существующих и строящихся жилых комплексов.
Ликвидация переезда также обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД.
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Лора Луганская