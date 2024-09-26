В Серпухове нарушителям разъяснили правила безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
С нарушителями правил поведения на железнодорожной платформе вокзала и путях в Серпухове провели разъяснительную беседу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В профилактическом рейде участвовали представители администрации городского округа Серпухов, сотрудники административно-пассажирской инспекции, линейного отдела полиции, представители ЦППК и волонтёры МГЕР.
Там добавили, что плановые профилактические рейды на железнодорожном вокзале в Серпухове проходят регулярно.
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«Жителям раздали листовки на тему безопасности, напомнили правила поведения вблизи железнодорожных путей и на платформах. Железная дорога - источник повышенной опасности. Самая распространённая причина травматизма – хождение по путям, их переход в запрещённых местах, а также ношение предметов одежды и гаджетов, ограничивающих слух и зрение», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что плановые профилактические рейды на железнодорожном вокзале в Серпухове проходят регулярно.
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Лора Луганская