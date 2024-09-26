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В Серпухове нарушителям разъяснили правила безопасности на железной дороге

26 сентября 2024, 16:46
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

С нарушителями правил поведения на железнодорожной платформе вокзала и путях в Серпухове провели разъяснительную беседу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В профилактическом рейде участвовали представители администрации городского округа Серпухов, сотрудники административно-пассажирской инспекции, линейного отдела полиции, представители ЦППК и волонтёры МГЕР.
«Жителям раздали листовки на тему безопасности, напомнили правила поведения вблизи железнодорожных путей и на платформах. Железная дорога - источник повышенной опасности. Самая распространённая причина травматизма – хождение по путям, их переход в запрещённых местах, а также ношение предметов одежды и гаджетов, ограничивающих слух и зрение», – сказали в пресс-службе.


Там добавили, что плановые профилактические рейды на железнодорожном вокзале в Серпухове проходят регулярно.

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#подмосковье
#московская область
В Серпухове назвали топ-3 популярных выездных площадок для свадеб
26 сентября 2024, 17:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове с начала года заключили брак более 1,1 тыс. пар. Такие данные привели в пресс-службе администрации городского округа. Там отметили, что некоторые живописные локации стали настоящими хитами сезона.
«По информации Минсоцразвития Подмосковья, среди выездных площадок для церемоний бракосочетания особенно популярными стали зона у пруда в парке Олега Степанова и уникальная территория в Принарском парке. Эти места привлекают влюблённых красотой и романтической атмосферой. Не менее востребованной оказалась регистрация в парк-отеле «Воздвиженское», который славится живописными видами», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что количество сыгранных в этом году в Большом Серпухове свадеб говорит о росте популярности торжественных мероприятий в красивых и уникальных местах.

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В Серпухове нарушителям разъяснили правила безопасности на железной дороге
#свадьба
#брак
#подмосковье
#московская область
#серпухов
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Столичный метрополитен готовится к зимнему сезону
26 сентября 2024, 17:01

Фото: iStock/hank5

В Москве началась подготовка метрополитена к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем комфортные поездки пассажиров в городском транспорте. Московский метрополитен дважды в год готовит инфраструктуру к смене сезонов – летнего и зимнего», – приводит Агентство городских новостей «Москва» слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что все работы начинаются заранее, чтобы при наступлении холодов температура на станциях и в поездах оставалась комфортной.

по данным ведомства, каждую осень в московском метро устанавливаются порядка шести тысяч вестибюльных дверей. Также проверяется исправность воздушно-тепловых завес, которые установлены на входах и выходах.

Кроме того, уточняется, что при наступлении холодов тоннельная вентиляция и кондиционеры в поездах начнут работать на зимнем режиме.

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#поездки
#кондиционеры
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Россиянин оформил на себя 26 льготных ипотек
Счётная палата обнаружила у россиянина 26 льготных ипотечных кредитов
26 сентября 2024, 16:53

Фото: iStock/Evkaz

Россиянин оформил на себя 26 льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщили в Счётной палате по итогам аудита ипотечного рынка.
Отмечается, что этот результат стал рекордным среди льготных ипотечных заёмщиков. Обычно поведение участника госпрограммы расценивается как злоупотребление при гораздо меньшем количестве кредитов.

В ведомстве подчеркнули, что заёмщик, который способен в течение не более пяти лет оформить и обслуживать пять и более кредитов и имеет доходы выше среднего, не нуждается в поддержке от государства для улучшения условий жилья.

По сведениям Счётной палаты, пять и более льготных ипотек оформили на себя свыше полутора тысяч граждан России. По результатам анализа данных, самой высокой суммой, взятой в кредит одним лицом, стали 196,03 миллиона рублей.

Всего за период предоставления ипотеки на льготных условиях, два и более кредита на жильё взяли на себя около 115 тысяч жителей России. Большая часть из них брала семейную ипотеку, на которую пришлись 62% от общего объёма выданных кредитов.

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#льготная ипотека
#россияне
#жильё
#кредит
#доходы
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В Красногорске провели благотворительную программу «Всё начинается с семьи»
26 сентября 2024, 16:14

Фото: 360

В концертном зале «Вегас Сити Холл» в Красногорске прошла благотворительная программа «Всё начинается с семьи». Она состоялась в рамках проекта «Взрослые и дети».
Юные артисты и зрители могли пообщаться с семьями из Курской и Белгородской областей, получившими временное пристанище в Подмосковье, с семьями участников СВО. Перед концертом для зрителей и гостей программы в фойе провели разнообразные мастер-классы – по живописи, рисованию, кулинарии.
«Наша цель и задача – позволить ребёнку соприкоснуться с творчеством, дать ему тот инструмент, через который он может расслабиться, может поучаствовать, кто он, что его волнует, выразить на холсте все свои мечты и желания. Потому то дети – это наше будущее», – сказала руководитель благотворительного проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.
После мастер-классов началась концертная программа, в которой участвовали творческие семьи солистов, участников и выпускников Детской концертной студии «Непоседы», рабочие династии и многодетные семьи работников ПАО «Россети».

Готовились к концерту и зрители. Они участвовали в конкурсах рисунков, которые затем стали видеоконтентом на экранах, подпевали артистам и загадывали желания, которые позже исполнялись на сцене.
«Только в кругу семьи, в окружении родных и близких людей мы счастливы по-настоящему. Семья дает нам силы, вдохновляет на новые победы и свершения, переживает наши взлёты и падения. А дети являются её неотъемлемой, самой важной частью», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
Организаторами программы выступили АНО «Агентство детских фестивальных программ» и Детская концертная студия «Непоседы» при поддержке Центра помощи «Забота» и депутата Сергея Колунова. Партнёром программы стало ПАО «Россети Московский регион».

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В Москве в выходные пройдут бесплатные кардиотренировки – полный список площадок
В Москве 28 и 29 сентября пройдут бесплатные кардиотренировки
26 сентября 2024, 15:54

Фото: iStock/Drazen Zigic

Жителей Москвы пригласили на бесплатные кардиотренировки по бегу, баскетболу, настольному теннису, фитроку и фитнес-боксу 28 и 29 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что спортивные мероприятия приурочены ко Всемирному дню сердца, который призван привлечь внимание людей к вопросам сохранения здоровья.

Занятия по фитроку объединяют в себе элементы танцевально и функциональной тренировок. 28 сентября они пройдут с 17:00 до 18:00 на ВДНХ и с 19:00 до 20:00 в Культурном центре ЗИЛ. 29 сентября позаниматься можно с 17:00 до 18:00 на ВДНХ и с 12:00 до 13:00 на Южном речном вокзале.

Также 29 сентября в 10:30 в рамках проекта «Мой спортивный район» будут проведены заключительные тренировки по фитроку на крышах районных центров «София», «Ангара», «Эльбрус» и «Рассвет».

Кроме того, москвичам предлагают поучаствовать в тренировке по фитнес-боксу. На занятии гости научатся выполнять удары ногами и руками по боксёрской груше в быстром темпе. Бесплатные тренировки будут доступны всем желающим 28 и 29 сентября с 11630 2:30 в студии Smstretching около станции метро «Тульская».

Занятия по бегу пройдут 29 сентября в 10:00 в спорткомплексе «Лужники», парках «Сокольники», «Северное Тушино» и 850-летия Москвы и по адресам улица Широкая, д. 30, и Зеленоград, корпус 904.

Помимо этого, москвичи смогут бесплатно поиграть в баскетбол и настольный теннис под руководством профессиональных тренеров. Занятие по баскетболу состоится 28 сентября в 19:00 по адресам: Северный Хапиловский сквер, ул. Фестивальная, д. 4, корп. 3 (парк Дружбы), ул. Большая Грузинская, д. 39; Большой Овчинниковский пер., д. 11; ул. Домодедовская, д. 22, корп. 3; ул. Маршала Голованова, д. 4; ул. Зарайская, д. 51, корп. 2.

А занятия по настольному теннису состоятся в парках «Свиблово», «Кузьминки-Люблино», «Дубовая роща "Маяк"» и на стадионе «Авангард».

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Групповое изнасилование и сепсис: кем оказался главный красавец из советских сказок Алексей Катышев
26 сентября 2024, 15:28

Фото: РИА Новости/Енгалычев

Исполнитель роли угольщика Васи из фильма «Огонь, вода и… медные трубы» не смог справиться с крахом карьеры, начал злоупотреблять алкоголем и скончался, не дожив до 60 лет. Белокурый, румяный и всегда веселый — таким запомнился советский актер Алексей Катышев маленьким зрителям. Его образ доброго молодца принес ему всесоюзную популярность, однако завершилась его жизнь тюрьмой и полным одиночеством. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Актерская карьера Катышева


Будущая звезда советского кино Алексей Катышев родился 17 марта 1949 года в Донецкой области УССР в семье рабочих. Из-за болезни отца семья переехала в Ялту. Там Алексей окончил школу и прошел курсы звукорежиссеров при местной киностудии.

В юности он начал работать на Ялтинской киностудии, где его заметил знаменитый режиссер и народный артист РСФСР Александр Роу. Их встреча произошла случайно в коридоре студии. Тогда режиссер предложил Катышева на роль в своем проекте. Удивленный молодой человек сначала отказался, но настойчивость Роу все же заставила его согласиться на пробы.

В результате 19-летний Катышев получил главную роль угольщика Васи в фильме «Огонь, вода и… медные трубы», что принесло ему всесоюзную популярность. Вскоре режиссер Роу начал работу над новой сказкой «Варвара-краса, длинная коса» и снова пригласил Катышева на роль рыбацкого сына Андрея.


Трагедия в семье


Успех в карьере Алексея Катышева сопровождался счастьем в личной жизни. Голубоглазый красавец встретил свою любовь и женился. Однако вскоре в их жизнь пришло горе. Пара готовилась стать родителями, но их дочь трагически скончалась вскоре после рождения из-за халатности врачей.

Официально причиной смерти стала послеродовая болезнь, но на самом деле новорожденную уронили на кафельный пол в роддоме. Пережить эту трагедию оказалось крайне сложно. Позже Ирина подарила Алексею дочь Оксану, но это не помогло укрепить их отношения.

Сложности начали возникать и в карьере. После головокружительного успеха в ролях Леля в «Весенней сказке» и десантника в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», актер готовился к новой роли в сказке Александра Роу «Финист — Ясный сокол». Режиссер также обещал помочь ему поступить во ВГИК.

Однако все изменилось, когда его наставник попал в больницу. 28 декабря 1973 года Александр Роу скончался, оставив после себя множество добрых фильмов и Катышева, который чувствовал себя никому не нужным.

«Это был не просто шок — это была катастрофа. Я понимал, что моя карьера закончена», — позже признавался актер.

После смерти Роу главные роли больше не предлагали, и Алексей ждал, когда о нем вспомнят. Устав от финансовых трудностей, Ирина настояла на том, чтобы он нашел работу. Так он стал водителем молоковоза. На этом его страдания не закончились. Родственники обманом завладели его недвижимостью и продали долю в квартире матери, оставив его без жилья. Этот удар судьбы привел к тому, что Алексей начал злоупотреблять алкоголем, пытаясь забыть о своих проблемах.

Фото: РИА Новости/Енгалычев

Изнасилование


На одной из встреч с друзьями Катышев изрядно перебрал. В какой-то момент мужчины решили познакомиться с девушками, а затем совершили групповое насилие. Позже выяснилось, что артист участия в сексуальном преступлении не совершал, однако до того, как это было доказано, он несколько месяцев провел за решеткой.

Заключение в тюрьму стало финальной точкой в браке актера и его супруги. После развода ей досталась квартира. Последние годы жизни Алексей сожительствовал с давней знакомой Мариной, работавшей на Ялтинской киностудии.


Смерть актера


В один из вечеров за актером погнались хулиганы. Тот забежал в подъезд и стал со всей силы стучаться в дверь к бывшей жене Ирине. Однако та дверь экс-супругу не отперла. В тот вечер звезду сказок Роу жестоко избили. Врачи в больнице диагностировали повреждения легких и сердца, а также сепсис. Через несколько дней — 30 ноября 2006-го Алексея Катышева не стало. Ему было 57 лет.

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#карьера
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Жителям Подмосковья рассказали, кто ответит за течь в системе отопления
26 сентября 2024, 15:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жилец, заметивший течь в квартире во время подачи тепла, должен обязательно уведомить об этом свою управляющую компанию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области перед стартом отопительного сезона.
«Ответственность за протечку зависит от её источника. Если протечка происходит на стояках общего имущества, за это отвечает управляющая компания. Перед зимним сезоном стояки должны проверять. Если из-за такой протечки пострадало жилое помещение, можно требовать возмещения ущерба от управляющей организации», – отметили ведомстве.
Если неисправности возникли на внутриквартирном оборудовании, которое не является частью общего имущества, ремонт оплачивает собственник квартиры. А управляющая компания должна помочь устранить аварию и предотвратить протечки в расположенные ниже квартиры. Причиной протечки может стать несогласованная замена отопительных приборов. Тогда ответственность также ложится на собственника.
«Не вмешивайтесь в работу внутриквартирного оборудования, не привлекайте неквалифицированных специалистов, не меняйте систему отопления, не уведомив управляющую компании. Всё это может привести к авариям», – предупредили в Минчистоты.
В министерстве также напомнили, что для решения жилищно-коммунальных вопросов можно отравить заявку на номер 122*4. Робот Женя примет звонок и в экстренных ситуациях переведёт его на оператора. После обработки заявки он сделает обратный звонок для подтверждения решения проблемы.

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#минчистоты
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#отопительный сезон
#отопление
#подмосковье
#московская область
#управляющая компания
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25-й современный поезд «Москва-2024» запустили в столичном метро
В столичном метрополитене запустили 25-й поезд «Москва-2024»
26 сентября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/hank5

Московский метрополитен запустил в работу 25-й поезд «Москва-2024». Самый современный поезд вышел на Замоскворецкую линию. Об этом 26 сентября сообщает официальный телеграмм-канал Департамента транспорта Москвы.
Столица продолжает закупать у российского производителя инновационные составы метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Всего за этот год планируется получить 36 поездов нового поколения», — сообщает Дептранс.

Новые вагоны отличаются широкими дверями, сквозными проходами через состав, улучшенной шумоизоляцией и мощными кондиционерами. Кроме этого на поручнях вагонов московского метро теперь есть USB и type-C разъемы. Теперь таких поездов 25. Сейчас они курсируют по Замоскворецкой и Троицкой линиям.

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#вагон
#транспорт
#пассажиры
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Госдума одобрила поправку об увеличении срока брака с иностранцами
В России увеличат срок брака с иностранцами до 3 лет для получения РВП
26 сентября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Nadtochiy

Комитет Госдумы 26 сентября одобрил поправку об увеличении минимального срока брака с гражданами РФ для получения иностранцам разрешения на временное проживание в России (РВП).
Минимальный срок в браке с гражданином России для иностранцев составит три года вместо двух, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет ГД РФ. Именно столько теперь необходимо, что бы получить РВП в упрощенном порядке.

Об увеличении срока нахождения в браке ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тогда спикер ГД выразил предположение, что срок брака для иностранца может увеличиться даже четырех лет.
«Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви», — уверены в парламенте.

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#брак
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#рф
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#мигранты
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