Поджигателя релейных шкафов на ж/д путях Москвы приговорили к 25 годам колонии

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Поджигателя релейных шкафов на ж/д путях Москвы и организатора других диверсий Владимира Малину приговорили к 25 годам колонии. Об этом со ссылкой на московскую ФСБ сообщает РИА Новости. Первые 5 лет мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся 20 — в колонии строгого режима.
По информации УФСБ, бармена Малину задержали прошлым летом при поджоге релейного шкафа на ж/д путях Москвы, а после выяснили, что фигурант причастен и к двум другим диверсиям — неудачную попытку атаки на объект связи в Лобне и безуспешный поджог ОМВД в Марфино.
Отмечается, что все преступления бармен совершал по заданиям от кураторов с Украины.
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«При подготовке поджога релейных шкафов в районе ж/д станции «Барыбино» Павелецкого направления Московской области 5 июня 2023 года Малина В.П. задержан сотрудниками УМВД России по г.о. Домодедово», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что все преступления бармен совершал по заданиям от кураторов с Украины.
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Данил Пономарев