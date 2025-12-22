В АО «Росатом Энергосбыт» подвели итоги 2025 года
Генеральный директор АО «Росатом Энергосбыт» Алексей Горчаков подвел итоги года, а также обозначил главное направление, в котором развивается компания: создание доступного и современного клиентского сервиса. Об этом он сообщил в День энергетика.
По данным СМИ2, основное внимание в 2025-м компания уделила трансформации клиентской инфраструктуры. Сеть из 214 центров обслуживания переводили на единые стандарты, и более половины из них уже модернизировали.
Также компания внедряет инновационные капсульные центры и развивает сеть видео-ЦОКов. Мобильные офисы работают в отдаленных точках и во многом заменяют стационарные. Они уже появились более чем в 350 поселениях.
Кроме того, в нескольких регионах успешно работает Единый расчетный центр. Эта функция помогает жителям оплачивать широкий спектр ЖКУ по одному счету.
Параллельно растет цифровая аудитория: личным кабинетом пользуются 1,3 миллиона клиентов, а мобильным приложением — более 1,5 миллионов.
Горчаков подчеркнул, что компания стремится быть частью социальной жизни регионов, проводя мероприятия на площадках центров, патриотические и экологические акции, а также курсы цифровой грамотности для пожилых людей.
Компания в уходящем году продемонстрировала, что эффективно совмещает модернизацию физической инфраструктуры с развитием цифровых сервисов, не забывая о социальной ответственности.
