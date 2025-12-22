Губернатор Воробьев подвел итоги года и обозначил планы на 2026-й
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги 2025 года и обозначил планы на 2026-й. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Власти отметили лучшие муниципальные команды: первое место занял Щелково, второе — Истра, третье — Подольск и Красногорск. В отдельном рейтинге закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) победил Звездный городок.
Основное внимание в этом году в Подмосковье уделили экономике: ВРП за пять лет вырос с 5 до 12 триллионов рублей, а инвестиции увеличились на 10,7%, достигнув 2,1 триллиона рублей. В регионе сопровождают 1,8 тысячи проектов, которые в ближайшие годы создадут более 460 тысяч рабочих мест.
Отдельно губернатор разобрал итоги прямой линии с президентом. До 2026 года планируется завершить строительство ЮЛА, первый этап развязки ЦКАД с Дмитровским шоссе и реконструкцию Каширского шоссе. Также в планах усилить программу ремонта местных дорог и продолжить обновление автобусного парка.
Воробьев отметил, что за пять лет в регионе создали 42 лесных парка, до 2028 года к ним добавится еще 21. Кроме того, в 2028 году будет достроена многопрофильная больница в Балашихе, а к 2030 году — стационар с перинатальным центром в Мытищах.
Для двух миллионов пожилых жителей Подмосковья действуют меры поддержки, включая бесплатный проезд, доплаты к пенсии и клубы «Активное долголетие».
В следующем году продолжится масштабная программа модернизации ЖКХ. На работы в этой сфере планируется направить 62 миллиарда рублей. Также особое внимание будет уделяться поддержке военнослужащих и их семей.
Читайте также: