Губернатор Воробьев подвел итоги года и обозначил планы на 2026-й

22 декабря 2025, 19:26

оригинал Андрей Воробьев (Фото: Телеграм/vorobiev_live)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги 2025 года и обозначил планы на 2026-й. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.