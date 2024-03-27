В Подмосковье стартовал этап чемпионата «Профессионалы — 2024» в сфере спорта

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студенты Подмосковья учатся проводить тренировки и антидопинговые мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Региональный этап конкурса проводится на базе Губернского колледже Серпуховского городского округа.
В чемпионате приняли участие школьники из Власихи, Зарайска, Запрудни, Коломны, Ступино и Серпухова.
Стоит отметить, что оценивать работы конкурсантов будет профессионально подготовленное жюри.
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В чемпионате приняли участие школьники из Власихи, Зарайска, Запрудни, Коломны, Ступино и Серпухова.
«В специально оборудованном спортивном зале колледжа юниоры продемонстрируют свои умения. Они будут проводить тренировки и учебные занятия по различным видам спорта, демонстрировать навыки судейства в игровых ситуациях, разрабатывать материалы для тренировок и соревнований, а также проводить антидопинговые мероприятия для обеспечения честности и чистоты спорта», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что оценивать работы конкурсантов будет профессионально подготовленное жюри.
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Мира Полтева