Названы регионы России для активного туризма

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Эксперты сервиса путешествий Tutu.ru заявили, что в число регионов России для активного туризма вошли Алтай, Хакасия и Камчатка.
Также для любителей активностей отлично подойдут Краснодарский и Красноярский края, Мурманская область, а также Кабардино-Балкария.
А в столичном комитете ветеринарии рассказали, с какими питомцами путешествуют москвичи. Там отметили, что кроме кошек и собак, люди берут с собой и экзотических питомцев, среди которых были игуаны, еноты и сурикаты.
Специалисты подчеркнули, что все животные получили в госветклиниках города ветеринарные сопроводительные документы.
Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что среди российских курортов самое тёплое море в Сочи, Туапсе, а также Геленджике.
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«Даже самым смелым, ловким и умелым путешественникам стоит ответственно отнестись к подготовке к поездке. Выбирайте подходящую одежду и обувь, не отправляйтесь в горы без опытных гидов и проводников, учитывайте свою физическую форму, всегда берите средства связи и при необходимости предупредите МЧС перед выходом на экстремальный маршрут», — добавили в беседе с «Известиями» эксперты Tutu.ru.
А в столичном комитете ветеринарии рассказали, с какими питомцами путешествуют москвичи. Там отметили, что кроме кошек и собак, люди берут с собой и экзотических питомцев, среди которых были игуаны, еноты и сурикаты.
«Чаще всего москвичи, конечно, путешествуют с собаками и кошками, но встречаются и экзотические «туристы». Так, в последних числах месяца справку для путешествия за границу получила крупная игуана. Также москвичи брали с собой на отдых волнистых попугайчиков, попугая амазона, ожерелового попугая, хомячков, морских свинок, сурикатов, енотов и различных рептилий», — отметили в беседе с «Москвой 24» в комитете.
Специалисты подчеркнули, что все животные получили в госветклиниках города ветеринарные сопроводительные документы.
Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что среди российских курортов самое тёплое море в Сочи, Туапсе, а также Геленджике.
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Мелисса Тимофеева