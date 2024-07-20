Российские туристы отравились неизвестным газом в турецком пятизвёздочном отеле

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov
Российские туристы угодили в больницу во время отдыха в Турции. В пятизвёздочном отеле они отравились неизвестным газом.
По словам одного из отдыхающих, он и члены его семьи внезапно почувствовали себя плохо во время пребывания в отеле Sealight Resort в городе Кушадасы, передаёт телеграм-канал «Осторожно, новости». Сразу после пробуждения у взрослых заболела голова, их затошнило, а несовершеннолетний ребёнок даже потерял сознание. Когда у него начались судороги, родители обратились к медикам.
Всю семью госпитализировали, в больнице обитатели номера узнали, что они оказались не единственными пострадавшими. Как установили врачи, у всех пациентов, среди которых были и сотрудники отеля, налицо были симптомы отравления газом. Причём никто из них не заметил никакого странного запаха.
Всем пострадавшим были поставлены капельницы. Когда состояние их улучшилось, всех выписали. Когда они вернулись в отель, там уже была полиция. Некоторые постояльцы предпочли переселиться в другую гостиницу, другие сменили номера. Администрация Sealight Resort компенсировала туристам издержки и моральный ущерб. Сейчас россияне переживают о возможных последствиях отравления.
Читайте также:
31 госпитализирован, 1 в реанимации: В лагере Тувы массово отравились дети
В турецком четырёхзвёздочном отеле российскую туристку атаковали клопы
Россиянам рассказали, куда обращаться с жалобами на плохой сервис в отелях
Всю семью госпитализировали, в больнице обитатели номера узнали, что они оказались не единственными пострадавшими. Как установили врачи, у всех пациентов, среди которых были и сотрудники отеля, налицо были симптомы отравления газом. Причём никто из них не заметил никакого странного запаха.
Всем пострадавшим были поставлены капельницы. Когда состояние их улучшилось, всех выписали. Когда они вернулись в отель, там уже была полиция. Некоторые постояльцы предпочли переселиться в другую гостиницу, другие сменили номера. Администрация Sealight Resort компенсировала туристам издержки и моральный ущерб. Сейчас россияне переживают о возможных последствиях отравления.
Читайте также:
31 госпитализирован, 1 в реанимации: В лагере Тувы массово отравились дети
В турецком четырёхзвёздочном отеле российскую туристку атаковали клопы
Россиянам рассказали, куда обращаться с жалобами на плохой сервис в отелях
Александр Бойцов