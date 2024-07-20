Российские туристы застряли в аэропорту Египта

Фото: iStock/newsistock
Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте, информирует Telegram-канал SHOT.
Пассажиры уже более трех часов ожидают вылета самолета в Москву.
По данным SHOT, самолет Boeing 737-800 египетской авиакомпании Red Sea Airlines должен был вылететь в московский аэропорт Шереметьево в 19:30. Все пассажиры поднялись на борт самолета, через 30 минут ожидания бортпроводники раздали воду.
Спустя час туристам сообщили о технических проблемах на борту, в результате чего 189 пассажиров были выведены в аэропорт.
Ранее более 200 россиян, летевших из Шри-Ланки, на сутки застряли в популярном азиатском месте отдыха. Пассажиры должны были вылететь из Коломбо в Москву в 12:00 в пятницу, 5 июля. Однако рейс был задержан на сутки из-за технической неисправности самолета.
Читайте также:
Названы наиболее популярные у российских туристов страны для путешествий
Тревел-блогер Ансталь раскрыла, где в России самое тёплое море
Путёвки в Турцию упали в цене из-за низкого спроса
По данным SHOT, самолет Boeing 737-800 египетской авиакомпании Red Sea Airlines должен был вылететь в московский аэропорт Шереметьево в 19:30. Все пассажиры поднялись на борт самолета, через 30 минут ожидания бортпроводники раздали воду.
Спустя час туристам сообщили о технических проблемах на борту, в результате чего 189 пассажиров были выведены в аэропорт.
Ранее более 200 россиян, летевших из Шри-Ланки, на сутки застряли в популярном азиатском месте отдыха. Пассажиры должны были вылететь из Коломбо в Москву в 12:00 в пятницу, 5 июля. Однако рейс был задержан на сутки из-за технической неисправности самолета.
Читайте также:
Названы наиболее популярные у российских туристов страны для путешествий
Тревел-блогер Ансталь раскрыла, где в России самое тёплое море
Путёвки в Турцию упали в цене из-за низкого спроса
Александр Климов