Российские туристы застряли в аэропорту Египта

Приговорённый к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж американский журналист Эван Гершкович может пробыть в колонии строгого режима 14 лет и 9 месяцев, до 2039 года. Об этом его адвокат Олег Матюнин сообщил в беседе с РИА Новости.