В Аргентине задержана разыскиваемая за мошенничество россиянка

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Полиция в Аргентине задержала Людмилу Авдохину, россиянку, преследуемую на родине по обвинениям в мошенничестве на сумму в 100 миллионов рублей. Сообщение об этом появилось в газете La Nacion.
Авдохина вместе с мужем, дочерью и свекровью прибыла в Аргентину в начале 2023 года. Они часто меняли место жительства в попытке затруднить выявление их местонахождения.
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