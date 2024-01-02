Названо количество мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь

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В ходе специального «новогоднего» рейда правоохранители задержали более 600 нелегалов. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в отделы полиции было доставлено около трёх тысяч мигрантов.
Напомним, центр Санкт-Петербурга накануне был закрыт для массовых гуляний. Желающие пройтись по Невскому проспекту обязаны были проследовать через рамки металлоискателей. Полицейские проверяли документы у гостей Северной столицы. Праздничный концерт на Дворцовой площади был отменён в знак солидарности с жителями Белгорода. Не зажигались также огни на Ростральных колоннах. Знаменитый «Невский факел» в этом году не горел из-за траура.
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Александр Бойцов