Фото: istockphoto/mechanick
Впервые в истории образцы грунта с обратной стороны Луны доставили на Землю с помощью китайского аппарата «Чанъэ-6». Трансляцию вело Центральное телевидение Китая, информирует РИА Новости.
Сообщается, что приземлился он на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. Запустили его 3 мая 2024 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. По данным канала, в бассейне Южный полюс — Эйткен аппарат прилунился второго июня. Там он выполнил сбор образцов грунта и взлетел обратно четвертого июня.
В Центре лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления отмечали, что ученые надеются доставить образцы грунта возрастом около четырех миллиардов лет.
Ранее, в начале мая, ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией Chang'e-6 стартовала с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань. Целью миссии было предоставить образцы реголита весом до двух килограммов.
Посадочный модуль китайского аппарата совершил посадку на обратной стороне Луны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В Центре лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления отмечали, что ученые надеются доставить образцы грунта возрастом около четырех миллиардов лет.
Ранее, в начале мая, ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией Chang'e-6 стартовала с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань. Целью миссии было предоставить образцы реголита весом до двух килограммов.
Посадочный модуль китайского аппарата совершил посадку на обратной стороне Луны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова