Впервые в истории образцы грунта с обратной стороны Луны доставили на Землю

Кто такой Джулиан Ассанж





Задержание Джулиана Ассанжа

Самые громкие публикации WikiLeaks





Юрист назвала Ассанжа заложником американо-британских отношений





Что о деле Ассанжа говорили в России

«Насчет Джулиана Ассанжа я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии», — сказал Лавров.

Освобождение Ассанжа





Почему освободили Ассанжа





Обвинившая Ассанжа в изнасиловании шведка рада его освобождению

52-летний австралийский интернет-журналист и телеведущий, хакер и программист является основателем международной некоммерческой организации, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации.Уголовное дело против Ассанжа завели после того, как он обнародовал документы о преступлениях США против мирного населения в Ираке и Афганистане. Публикация этих данных стала самой крупной утечкой секретной информации в истории страны. Помимо этого, журналисту предъявили обвинение в изнасиловании. Ассанжу грозил срок в 175 лет.С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находился в лондонской тюрьме Белмарш.Журналист Ассанж известен громкими расследованиями. Одной из его последних публикаций стало обнародование переписки Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых.Несколькими годами ранее Ассанж опубликовал видео, на котором видно, как два американских военных вертолета ведут огонь по мирным жителям иракского Багдада.Тогда жертвами военных США стали два журналиста агентства Reuters, которые находились в регионе с целью освещения обстоятельств столкновения американских военных с иранскими боевиками.Ассанж также обнародовал данные, свидетельствующие о нападении войск США на мирное население Ирака и Афганистана. Тогда американское руководство было в ярости от утечки засекреченных сведений.Задержание Ассанжа и его заключение в тюрьму строгого режима прежде прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал произошедшее позором западной демократии, так как журналист действительно нес миру правду о преступных действиях американских спецслужб и военных.О том, что ситуация вокруг Ассанжа является примером «подлости, лжи и двойных стандартов» США, Великобритании и Евросоюза, прежде заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы строгого режима Великобритании. Он покинул страну на самолете и в настоящее время направляется в Австралию. В стенах колонии журналист провел более пяти лет. Ассанж находился в полнейшей изоляции. Его супруга ранее рассказывала, что из-за условий содержания у Ассанжа случился «небольшой инсульт в октябре 2021 года».Перед тем, как появилась информация об освобождении политзаключенного, стало известно, что Ассанж заключил сделку с прокуратурой США. Предполагается, что выйти на свободу журналисту удалось из-за того, что он признал свою вину.В апреле американский президент Джо Байден допускал, что дело Ассанжа может быть закрыто. Позже прокуратура США сообщила, что журналист может пойти на сделку, признав свою вину в незаконном получении и распространении секретной информации.





«Я рада, что он вышел, и надеюсь, что он будет бороться за транспарентность и права человека, не нападая на женщин», — написала женщина.