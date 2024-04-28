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В Армении протестующие перекрыли дорогу в Иран

Протестующие против делимитации границы в Армении перекрыли дорогу в Иран
28 апреля 2024, 19:09
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли тракторами трассу, ведущую в Иран. Об этом сообщает портал 168.AM.
Издание опубликовало кадры, на которых видно, как недовольные действиями властей армяне перекрыли дорогу с помощью тракторов. Это произошло в порядка 130 километрах от Еревана, в городе Ехегнадзор.

Ранее, 19 апреля, в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна подтвердили передачу Арменией Азербайджану двух с половиной сёл в Тавушской области. Эти заявления вызвали недовольство у населения региона, вспыхнули протесты.



Ранее посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян заявил, что республика не собирается подрывать российские интересы, поскольку это было бы «самоубийственным шагом».

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Автор многих книг о Древней Руси: На Украине скончался историк Толочко
28 апреля 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Известный украинский историк Пётр Толочко ушёл из жизни в возрасте 86 лет, об этом сообщает «Страна.ua».
«Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси», — уточнили в украинском издании.

Как удалось выяснилось РИА Новости, 86-летний академик скончался утром 28 апреля в больнице Феофания под Киевом. Причиной его смерти стал целый комплекс различных заболеваний. При этом отчего именно умер историк — источник агентства не уточнил.

Толочко выступал за за объединение трёх славянских народов — русских, украинцев и белорусов. В своей книге он утверждал, что Украине никогда не жила лучше, чем во времена, когда три братских страны находились в состоянии мира.

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#смерть
#украина
#история
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Выяснилось, чья усадьба ценой в сотни миллионов, находится рядом с домой Иванова
Арестованный друг замминистра обороны Бородин владел землей за 130 млн рублей
28 апреля 2024, 17:38

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Друг замминистра обороны Сергей Бородин, которого арестовали вместе с Тимуром Ивановым, оказался ещё и соседом по усадьбе. Стоимость его земель составляет всего 130 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в коттеджном посёлке Тверской области у Бородина целых четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Согласно документам, их предпринимателю подарили в 2021 году.

Ранее Mash писал о том, что именно Сергей со своей компанией «Волжский берег» занимался приобретением земель и строительством родового особняка для четы Ивановых.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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TikTok возобновил работу в России
Мизулина: TikTok возобновил работу на устройствах iOS в России
28 апреля 2024, 17:29

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Приложение для создания вертикальных видео TikTok вновь работает в России, но только на устройствах с операционной системой iOS. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она отметила, что на её телефоне Apple приложение работает без ограничений. Однако на смартфонах в операционной системой Android приложение по-прежнему недоступно.

При этом отмечается, что авторы до сих пор не могут выкладывать свои ролики даже несмотря на открытый доступ к приложению.

Ранее сообщалось, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Роскомнадзору с просьбой рассмотреть возможность блокировки соцсети TikTok в России. Отмечалось, что рассматривать это предложение будут 8 мая текущего года.

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#приложения
#россия
#соцсети
#екатерина мизулина
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Киркоров оказал непосредственное влияние на судьбу президента Зеленского
Киркоров помог Зеленскому начать карьеру в шоу-бизнесе
28 апреля 2024, 16:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский певец Филипп Киркоров помог президенту Украины Владимиру Зеленскому начать карьеру в шоу-бизнесе, об этом звезда эстрады рассказал в интервью для программы «Новые русские сенсации».
«Вот ему хотелось стать звездой шоу-бизнеса, и вот он [заявил]: «Я так хочу в Россию, так хочу что-то сделать». И я убедил руководство телевидения взять его в ведущие», — поделился историей Киркоров.

Певец также рассказал, что очень удивлён тем, как изменились его отношения с комиком. Киркоров напомнил, что был одним из первых, на кого Зеленский наложил санкции. «Я не узнаю его», — сказал Киркоров о бывшей звезде КВН.

Напомним, в своё время Зеленский был одним из самых популярных комедийных артистов в России. Он исполнил роли в таких известных фильмах как: «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Служебный роман. Наше время» и многих других.

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#владимир зеленский
#артист
#шоу-бизнес
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Священнослужитель объяснил, почему верующим нельзя посещать кладбища перед Пасхой
Протоиерей Козлов: традиция посещать кладбища перед Пасхой появилась при Хрущёве
28 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/Faferek

Нельзя посещать кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья до Радоницы (с 28 апреля по 13 мая) – эта традиция появилась во время гонений на Церковь при Никите Хрущёве. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
По его словам, эта традиция неправильная. Вместо этого во время Пасхи следует сосредоточиться на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Иисуса Христа, и самого Воскресения Христова.

Козлов подчеркнул, что традиция посещения кладбищ в период, когда никакого заупокойного поминовения не совершается, была введена в период правления Хрущёва. Это делалось, в первую очередь, для вытеснения религии в зону маргинальности. До 1950-х годов такой традиции не существовало.

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#православие
#религия
#традиции
#пасха
#кладбище
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В Павловском Посаде представили мюзикл «Кастинг» мастерской Лики Руллы
28 апреля 2024, 15:03

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Мастерская Лики Руллы представила мюзикл «Кастинг» в рамках кинофестиваля «17 мгновений…» в Павловском Посаде, об этом сообщили в администрации городского округа.
«Зрители увидели спектакль, мастерски сплетенный из вокальных и танцевальных номеров разных мюзиклов в интересную остроумную историю. Мощная и задорная энергия летела в зал со сцены, когда на ней выкладывались на все 100 процентов молодые таланты! Браво!»— отметил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Отмечается, что мюзикл «Кастинг» поставили артисты мастерской Лики Руллы. Он был презентован в рамках кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова.

Слово «кастинг» существует в жизни каждого артиста. Прежде чем выйти на сцену, артист мюзикла каждый раз, из проекта в проект, проходит через кастинг. На сцене ДК «Октябрь» студенты факультета музыкального театра ГИТИС представили свой вариант развития событий, отметили в пресс-службе Павловского Посада.

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#павловский посад
#подмосковье
#театр
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Боярский назвал «грязью» поступок своей внучки
Боярского возмутило решение его 25-летней внучки сделать татуировку
28 апреля 2024, 14:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист России Михаил Боярский возмутился решением своей 25-летней внучки Екатерины сделать татуировку. Об этом он рассказал в шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Он отметил, что сначала даже не поверил в это.

По словам Боярского, он всячески против подобных поступков, поскольку «это какая-то грязь на теле».

При этом Боярский заявил, что готов набить себе тату в виде сердца, в котором будет вписано имя его внучки. Но уточнил, что Екатерина должна обязательно присутствовать на сеансе.

Ранее российский певец Филипп Киркоров раскрыл, как распался его брак с Аллой Пугачёвой. Он подчеркнул, что был уверен в том, что ничто не сможет испортить их отношения, но молодой юморист Максим Галкин* увёл у него жену.

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#артист
#семья
#россия
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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым против условно-досрочного освобождения актёра
28 апреля 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Семья погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова против условно-досрочного освобождения актёра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что близкие погибшего так и не простили Ефремова, они не намерены поддерживать очередное ходатайство актера об УДО. По информации источника, ни сам Ефремов, ни его адвокат до сих пор не извинились перед семьей Захарова.

В настоящее время родственники погибшего считают, что артист должен остаться в колонии до конца срока — он истекает в середине 2028 года. Сам Ефремов планирует выйти с пострадавшими на связь. Уточняется, что он напишет письмо с извинениями и передаст его семье через адвоката.

Напомним, Ефремов уже три года отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.

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#дтп
#адвокат
#наказание
#михаил ефремов
#артист
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В Латвии признали, что не смогут выжить без российских лекарств
Латвия не может отказаться от российских лекарств
28 апреля 2024, 10:05

Фото: iStock/AlexRaths

Минздрав Латвии не поддержал идею об отказе от российских лекарств из-за невозможности заменить их на отечественные аналоги, об этом сообщает TV3.
«В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить подобные товары в государственных и муниципальных публичных закупках», — сообщили в издании.

Уточняется, что порядка 10 процентов лекарственных препаратов продолжают ввозить в страну из России и Белоруссии. В Латвии подобное считают абсурдом, однако, полностью отказаться от закупок российских и белорусских лекарств пока не могут.

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#латвия
#россия
#лекарства
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