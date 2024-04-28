В Армении протестующие перекрыли дорогу в Иран

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В Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли тракторами трассу, ведущую в Иран. Об этом сообщает портал 168.AM.
Издание опубликовало кадры, на которых видно, как недовольные действиями властей армяне перекрыли дорогу с помощью тракторов. Это произошло в порядка 130 километрах от Еревана, в городе Ехегнадзор.
Ранее, 19 апреля, в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна подтвердили передачу Арменией Азербайджану двух с половиной сёл в Тавушской области. Эти заявления вызвали недовольство у населения региона, вспыхнули протесты.
Ранее посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян заявил, что республика не собирается подрывать российские интересы, поскольку это было бы «самоубийственным шагом».
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Ранее, 19 апреля, в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна подтвердили передачу Арменией Азербайджану двух с половиной сёл в Тавушской области. Эти заявления вызвали недовольство у населения региона, вспыхнули протесты.
Ранее посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян заявил, что республика не собирается подрывать российские интересы, поскольку это было бы «самоубийственным шагом».
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Анастасия Чинкова