В Армении протестующие против уступок сел Азербайджану перекрыли часть трассы

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Протестующие в Тавушской области Армении перекрыли участок автодороги между селами Воскепар и Киранц, передает Sputnik Армения. Участники протеста выступают против передачи приграничных сел Азербайджану.
«На заблокированной трассе Воскепар-Киранц в Тавушской области зажглись первые костры. Протестующие не собираются расходиться», – говорится в публикации.
19 апреля было объявлено, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Табушском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о выводе российских миротворцев после демаркации границ.
После этого местные жители начали протестовать против нового соглашения с Баку. По словам депутата парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гарника Даниеляна, они перекрыли дорогу в Грузию.
Люди потребовали, чтобы к ним пришли ответственные за регион лица. Жители также возмущены тем, что Пашинян, посетивший регион несколько дней назад, заявил, что деревни не будут возвращены под контроль Азербайджана.
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Александр Климов