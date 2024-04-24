Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не будет участвовать в Международной встрече высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности. Об этом проинформировало издание Armenpress, ссылаясь на пресс-службу аппарата СБ республики.
В агентстве не стали уточнять, почему Ереван отказался от отправки своей делегации на встречу.
Мероприятие состоится 24-25 апреля в Санкт-Петербурге. Отмечается, что встреча высоких представителей по безопасности пройдет в России в 12-й раз.
23 апреля сообщалось, что российские миротворцы, находившиеся в Нагорном Карабахе, явились во временные пункты дислокации в армянских городах Горис и Сисиан для проведения работ по закрытию этих баз.
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Мероприятие состоится 24-25 апреля в Санкт-Петербурге. Отмечается, что встреча высоких представителей по безопасности пройдет в России в 12-й раз.
23 апреля сообщалось, что российские миротворцы, находившиеся в Нагорном Карабахе, явились во временные пункты дислокации в армянских городах Горис и Сисиан для проведения работ по закрытию этих баз.
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Алина Юрчак