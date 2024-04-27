В Армении военные присоединились к акциям протеста

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Около 20 военнослужащих из села Тавуш присоединились к жителям приграничных населенных пунктов Армении, протестующим против демаркации азербайджанской границы, передает движение «Тавуш за Родину» в Facebook*.
Также было показано видео митинга людей в военной форме. Министерство обороны на своем Telegram-канале заявило, что приняло меры после публикации видео с людьми в военной форме, установило их личности и предупредило об ответственности за участие в протестных акциях.
В пятницу утром, 26 апреля, жители Еревана приняли участие в акции протеста в районе Тавуш против демаркации границы. Грузовики перекрыли движение по проспекту Азатутян в сторону центра города.
19 апреля было объявлено, что Армения вернула Азербайджану два с половиной села в Тавушской области. Эту информацию подтвердил офис премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщения в СМИ о возвращении сел вызвали протесты.
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* запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
В пятницу утром, 26 апреля, жители Еревана приняли участие в акции протеста в районе Тавуш против демаркации границы. Грузовики перекрыли движение по проспекту Азатутян в сторону центра города.
19 апреля было объявлено, что Армения вернула Азербайджану два с половиной села в Тавушской области. Эту информацию подтвердил офис премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщения в СМИ о возвращении сел вызвали протесты.
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Пашинян: Армения подверглась нападению внешних недемократических сил
* запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Александр Климов