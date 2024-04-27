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В Армении военные присоединились к акциям протеста

27 апреля 2024, 05:17
Фото: iStock/VahanN

Фото: iStock/VahanN

Около 20 военнослужащих из села Тавуш присоединились к жителям приграничных населенных пунктов Армении, протестующим против демаркации азербайджанской границы, передает движение «Тавуш за Родину» в Facebook*.
Также было показано видео митинга людей в военной форме. Министерство обороны на своем Telegram-канале заявило, что приняло меры после публикации видео с людьми в военной форме, установило их личности и предупредило об ответственности за участие в протестных акциях.

В пятницу утром, 26 апреля, жители Еревана приняли участие в акции протеста в районе Тавуш против демаркации границы. Грузовики перекрыли движение по проспекту Азатутян в сторону центра города.



19 апреля было объявлено, что Армения вернула Азербайджану два с половиной села в Тавушской области. Эту информацию подтвердил офис премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщения в СМИ о возвращении сел вызвали протесты.

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#граница
«Март-апрель»: Зеленский назвал срок, до которого продержится Украина
Зеленский заявил Джонсону, что Украина продержится до апреля
27 апреля 2024, 06:17

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону, что Киев может продержаться до марта-апреля без помощи США. Об этом сообщил информационный портал Politico со ссылкой на источники.
Согласно сообщению, во время встречи один на один в офисе Джонсона Зеленский установил крайний срок. После этого депутат решил пойти против позиции своих коллег по партии и помочь Конгрессу США провести законопроект через Палату представителей. По словам источников в издательстве, он был готов рискнуть своим положением, чтобы помочь Киеву.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина может победить в конфликте с Россией благодаря помощи США.

25 апреля представитель Конгресса США заявил, что новый пакет военной помощи для украинской армии недостаточен для того, чтобы Киев добился успеха на линии фронта.

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Поляки заблокировали на границе выезд автомобилей с нуждами для ВСУ
27 апреля 2024, 05:09

Фото: iStock/Stadtratte

Польские таможенные власти отказали во выезде украинцам, пытавшимся ввезти десятки автомобилей с гуманитарным грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь га материалы социальных сетей.
Инцидент произошел на пограничном пункте пропуска «Зосин-Устилуг». Таможенники заблокировали выезд лиц, планирующих доставить в Украину около 20 автомобилей, необходимых ВСУ. В это время между украинцами и поляками произошла словесная перепалка, которую также можно увидеть на опубликованном видео.

Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Керьвинский заявил, что Варшава не будет депортировать украинцев с просроченными документами и предоставит им защиту. Он также заявил, что государство продолжит защищать права украинских граждан и не будет предоставлять их личные данные никому, «включая украинскую сторону».

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#украина
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#граница
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В Индии обратили внимание на подозрительную ситуацию с Залужным
WION: Залужный «подозрительным образом» покинул поле зрения общественности
27 апреля 2024, 04:01

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужнный «подозрительно» исчез из общественной жизни в последние недели, сообщил индийский телеканал WION.
По данным телеканала, в последние недели Заружного никто не видел, хотя он должен был быть назначен послом в Великобритании. По слухам, предполагается, что бывший главнокомандующий ВСУ был убит вместе с несколькими другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

В феврале Валерий Залужный был вынужден уйти в отставку.

В марте было объявлено, что Залужный будет назначен послом в Великобритании. В то же время, по данным Washington Post, в начале февраля сообщалось, что бывшему главнокомандующему ВСУ было сделано предложение занять эту должность, но впоследствии Залужный отказался от него. По словам президента Украины Владимира Зеленского, бывший командующий сам хотел стать дипломатом.

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#владимир зеленский
#валерий залужный
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Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard
Минобороны Испании: Мадрид отправил Киеву ракеты Patriot и танки Leopard
27 апреля 2024, 03:40

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Министерство обороны Испании подтвердило поставку ракет Patriot, бронемашин и танков Leopard на Украину, сообщается на сайте ведомства.
По словам министра обороны Маргариты Роблес, ракеты Patriot должны прибыть в течение четырех дней. Согласно заявлению, в ближайшие два месяца Испания отправит Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные машины тыла, бронетранспортеры, противотанковое оружие и полевые артиллерийские гаубицы.

Роблес добавила, что в ближайшие месяцы также запланированы поставки боеприпасов калибра 155 мм и 120 мм.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинские чиновники лоббируют Польшу, Румынию и Испанию на предмет поставки систем ПВО Patriot. По этой причине многие европейские страны отказали Украине в поставках Patriot, объяснив это решение «необходимостью сохранить обороноспособность».

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Раскрыта причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
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#испания
#киев
#поставки
#вооружение
#танки
#ракета
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В Канаде заявили о планах выделить Украине два миллиона долларов на производство БПЛА
Канада выделит Украине 2,1 млн долларов на производство БПЛА
27 апреля 2024, 02:21

Фото: iStock/alfexe

Оттава предоставит Киеву 3 миллиона канадских долларов (2,1 миллиона долларов США) на производство беспилотных летательных аппаратов на украинской территории, заявил министр обороны Канады Уильям Блэр, сообщается на правительственном сайте страны.
По словам министра обороны, это первый случай, когда Оттава напрямую содействует производству военных беспилотников на Украине. Глава ведомства отметил, что пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией.

Канада также направит Украине 13 миллионов канадских долларов (9,5 миллионов долларов США) на закупку крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы. Кроме того, Оттава отправит в Киев 100 канадских беспилотников Teledyne FLIR.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Андрей Дуда провели частную встречу, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине. Оба лидера подтвердили свою неизменную поддержку Киеву. Они выразили поддержку дипломатическим усилиям Владимира Зеленского, направленным на прекращение конфликта в Украине.

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#украина
#канада
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#киев
#вооружение
#бпла
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Раскрыта причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
27 апреля 2024, 02:01

Фото: iStock/Diy13

Украина отказалась от мирных переговоров с Россией, которые должны пройти в Стамбуле в апреле 2022 года, из-за отказа Киева принять новые требования, выдвинутые Москвой, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на документы об итогах переговоров и украинские источники.
Среди условий Москвы, которые Киев отверг, были требования сделать русский язык вторым государственным языком Украины, отменить взаимные санкции и приостановить иски в международных судах.

Члены украинской переговорной команды заявили Die Welt, что спустя более двух лет после конфликта соглашение все еще выглядит позитивно.

«Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», – сказал один из членов делегации.

Проект соглашения также содержит ряд изменений по сравнению с переговорами, состоявшимися в Стамбуле в марте 2022 года. В частности, Украина исключила из текста соглашения пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя через 15 лет после подписания соглашения.

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#россия
#переговоры
#турция
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Российский депутат стал обвиняемым по делу об участии в нежелательной организации
Депутата Вишневского* обвинили в участии в нежелательной организации
27 апреля 2024, 01:28

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский* стал фигурантом административного правонарушения по факту участия в деятельности нежелательной организации, передает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Вишневский подозревается в участии в деятельности движения «Голос»**, являющегося структурной подорганизацией международной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами»***.

Вишневский провел несколько часов в прокуратуре, где предоставил объяснения по возбужденному против него делу, и в пятницу 26 апреля покинул Россию. В пресс-службе законодательного собрания Санкт-Петербурга сообщили ТАСС, что не знают о возбуждении дела против депутата и что Вишневский находится в отпуске.

Об уходе Вишневского в отпуск сообщил в своем Telegram-канале глава фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов. По его словам, депутат должен вернуться в город 6 мая.

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Украинцев начнут увольнять за сокрытие связей с россиянами
Украинцев начнут увольнять за сокрытие связей с россиянами – Рада
27 апреля 2024, 00:41

Фото: iStock/pcess609

Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий увольнять граждан, скрывающих семейные отношения или другие связи с россиянами или жителями «временно оккупированных территорий республики», сообщает KP.RU со ссылкой на данные Судебно-юридической газеты.
«Предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится» на территории РФ — такой пункт относится к правилам внутреннего трудового распорядка.

В результате в украинском законодательстве появятся три новых основания для увольнения: действия или бездействия работника, которые могут способствовать деятельности государства-агрессора, несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка (сюда входят и отношения с гражданами РФ) и вступление в силу решения суда.

По данным издания, законопроект был внесен в 2022 году группой депутатов от партии действующего президента. Владимира Зеленского «Слуга народа». Они решили внести законопроект в то время, когда украинские компании испытывают острую нехватку кадров (74 процента).

Ранее сообщалось, что Украина будет призывать в армию всех, кто не годен к военной службе. Их будут направлять на выполнение конкретных задач, связанных с обороной и фронтовыми нуждами.

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#увольнение
#законопроект
#верховная рада
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МИД Турции подтвердил информацию о переносе визита Эрдогана в США
МИД Турции: визит Эрдогана в США перенесен по причине несостыковок в графиках
27 апреля 2024, 00:17

Фото: сайт Кремля

Министерство иностранных дел Турции подтвердило перенос визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США, заявил официальный представитель ведомства Онджю Кечели, передает РИА Новости.
По словам представителя, визит турецкого лидера в США, запланированный на 9 мая, был перенесен на более поздний срок из-за несостыковок в графиках. Диалог на высоком уровне между двумя странами будет продолжен, добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Эрдоган отменил свой визит в США 9 мая. По словам собеседника агентства, в ближайшее время Анкара объявит новые даты официального визита турецкого лидера.

В начале апреля министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Эрдоган в ходе своего визита обсудит с президентом США Джо Байденом риски, связанные с конфликтом на Украине.

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